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Финансы

Доллар продолжает рост в Казахстане

Доллары, деньги, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 15:44 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,30 тенге, повысившись на 1 тенге. Накануне доллар также вырос на 1,01 пункта.

Курс юаня по итогам утренних торгов достиг 71,62 тенге, снизившись на 0,22 пункта.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 529,25-533,55 тенге, евро – по 542,09-548,70 тенге, рубли – по 4,96-5,07 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,17%, до 76,38 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,14% и закрепились на уровне 73,86 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 526,11 тенге, евро – в 542,31 тенге, рубля – в 4,76 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 января, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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