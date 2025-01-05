Курс доллара повысился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,11 тенге, повысившись на 1,01 пункта.

Торги китайского юаня не проводились.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,14-530,12 тенге, евро – по 541,24-548,08 тенге, рубли – по 4,93-5,06 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 525,11 тенге, евро – в 546,74 тенге, рубля – в 4,88 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 января, можно здесь.