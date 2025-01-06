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Финансы

Нацбанк: Колебания рубля не должны отражаться на обменном курсе доллара в Казахстане

доллар, курс, рубль, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:56 Фото: Freepik
В Национальном банке разъяснили, почему колебания российского рубля не должны отражаться на формировании обменного курса доллара в Казахстане. Подробнее – в материале Zakon.kz.

5 января 2025 года курс тенге открылся на уровне 525 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525-528 тенге. При этом торги прошли в условиях низкой активности из-за закрытых международных финансовых рынков, а их объем составил всего 119,5 млн долларов США, говорится в комментарии заместителя председателя Нацбанка РК Алии Молдабековой. 

По ее словам, в январе 2024 года среднедневной объем торгов достигал 172 млн долларов, а в декабре 2024 года – 254 млн долларов. 

"Со стороны внешних факторов давление на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара США достиг 108 пунктов – это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру". Алия Молдабекова

Помимо этого, негативным фактором для тенге является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана.

"Однако следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. Так, по состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рубля за доллар США". Алия Молдабекова

Спикер уточнила, что, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Следовательно, динамика российского рубля в этих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности, комментирует Алия Молдабекова.

"Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям". Алия Молдабекова

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что Нацбанк отслеживает ситуацию на валютном рынке и в случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов.

Отметим, что по итогам торгов 6 января средневзвешенный курс доллара вновь вырос до 527,30 тенге, повысившись еще на 1 тенге. 

Ольга Кудряшова
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