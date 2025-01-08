Хаос или порядок: какие вызовы ждут мировую экономику в 2025 году

Диктат искусственного интеллекта, новая мировая валюта, милитаризация планеты, отказ от "зеленой экономики" – каких только прогнозов не услышишь сегодня! Zakon.kz предлагает разобраться, что в этом новогоднем коктейле из пророчеств правда, а что – нет.

2025 год должен быть насыщенным на события, которые большей частью будут позитивными, считает большинство экспертов. При этом главным действующим лицом станет "новый старый" президент США Дональд Трамп.

Трампография и трампономика

В наступившем году глобальный социум может даже столкнуться с географическим переделом политической карты мира, считает экономист Тулеген Аскаров.

Сегодня с утра Трамп буквально ошарашил весь мир новой картой США с присоединенной Канадой. Избранный президент Америки разместил карту в социальной сети Truth Social и написал: "О, Канада!".

"Это не так смешно, как кажется. Канадское правительство вполне может принять решение о дальнейшей интеграции с США, пусть и не такое радикальное. И тогда в Западном полушарии Земли возникнет действительное богатейшее сверхгосударство". Тулеген Аскаров

Канада, прежде всего, ресурсная страна. Это нефть, редкоземельные металлы, древесина, гидроэнергетика, зерно, мясо и многое другое. Все это может еще больше укрепить силу Соединенных Штатов в мире и перекроить всю глобальную экономику, считает экономист.

Расходы на войну

Вторым экономическим трендом в 2025 году станет рост военных расходов практически всех стран. После начала конфликта в Украине общемировые расходы на вооружение уже достигли рекордного показателя в 2,3% глобального ВВП, пишет Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Важно, что главной причиной вооружения планеты станут не новые и не старые конфликты, а милитаризация технологий, уверен специалист по кибербезопасности Александр Альбегорн.

"Сегодня в любой новой военной ракете, в любом боевом дроне, в экипировке бойца содержится не только высокотехнологичное оборудование, но и искусственный интеллект. Таким образом, любая современная разработка может иметь как гражданское, так и военное предназначение". Александр Альбегорн

Торговый протекционизм и ренессанс Европы

Если Трамп действительно введет повышенные импортные пошлины, это может привести к замедлению мировой торговли и перекройке континентальных рынков сбыта, считает Тулеген Аскаров.

Увеличение импортных тарифов обязательно вызовет ответные меры со стороны Китая и возможный поворот его торговой политики в Европу и на внутреннее потребление. Китай сегодня стремительно переоснащается, все больше превращаясь в одного из мировых лидеров.

"Темпы модернизации Китая поражают. Страна просто опутана сетью скоростных автомобильных и железных дорог. Технология 5G, которую другие страны только внедряют, в КНР присутствует везде, даже в самых отдаленных районах". Тулеген Аскаров

Благодаря новым торговым путям, в которых активно участвует и Казахстан, будет расти товарооборот в Европу, где проживает более миллиарда человек.

"Европа, в свою очередь, тоже "переобувается на ходу". Во многих странах к власти приходят правые партии, этакие "мини-Трампы", которые тоже будут ограничивать миграцию и делать ставку на собственные трудовые ресурсы". Тулеген Аскаров

Прежде всего Европа будет решать энергетические вопросы, так как отказ от дешевого российского газа сильно ударил по экономике Евросоюза.

Сильный доллар и крадущийся юань

Доллар останется главной мировой валютой. На его долю, по данным МВФ, приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов. Однако здесь есть интересная деталь, отмеченная финансистом Арсеном Темирбаевым.

По данным того же МВФ, страны, соседствующие с Китаем, часто ведут торговлю в юанях. Особенно наглядно это видно по торговому взаимодействию России и КНР. За 2022-2023 годы в китайском блоке доля юаня выросла с 4% до 8%.

"Таким образом, доллар останется главной мировой валютой, евро будет второй валютой мира, а юань, скорее всего, потеснит и британский фунт, и швейцарский франк, и японскую йену". Арсен Темирбаев

Развитие потенциала ЕАЭС

В 2025 году возрастет роль ЕАЭС как одного из системообразующих экономических игроков на евразийском субконтиненте, утверждает экономист Тулеген Аскаров.

Прежде всего усилится взаимодействие с интеграционными объединениями Евразии и Африки через развитие транспортных коридоров и улучшение условий для бизнеса стран ЕАЭС в части ведения внешнеэкономической деятельности.

"Новый импульс получит торгово-экономическое сотрудничество со странами-участницами БРИКС, с Сербией, Сингапуром и Ираном. Огромную роль в динамике развития ЕАЭС играет Казахстан как ключевой участник союза". Тулеген Аскаров

Отметим, что недавно Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников ЕАЭС. Согласно расчетам, в Казахстане в 2025 году ожидается прирост ВВП на уровне 5,5%.