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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 января

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 11:33 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 января 2025 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 527,23 тенге, евро – 544,05 тенге, рубля – 5,05 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 526,77 тенге, продажи – 531,04 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 535,52  тенге, продажи – 545,14 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,15 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 525,40 тенге, продажи – 528,71 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540,97 тенге, продажи – 547,07 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,16 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,92 тенге, продажи – 527,38 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,95 тенге, продажи – 546,55 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,13 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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