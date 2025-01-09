Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 527,23 тенге, евро – 544,05 тенге, рубля – 5,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 526,77 тенге, продажи – 531,04 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 535,52 тенге, продажи – 545,14 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 525,40 тенге, продажи – 528,71 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540,97 тенге, продажи – 547,07 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,16 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,92 тенге, продажи – 527,38 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,95 тенге, продажи – 546,55 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,13 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.