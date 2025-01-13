Что изменилось в правилах использования возвращенных незаконных активов

Приказом министра финансов от 6 января 2025 года внесены изменения в Правила использования и мониторинга средств Специального государственного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах изменен один пункт, в котором говорится, что средства специального государственного фонда, поступившие на код поступлений "Деньги, в том числе от реализации имущества, возвращенного в соответствии с Законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и "Деньги от реализации иного имущества, поступившего в собственность управляющей компании либо в результате ее деятельности по управлению активами в соответствии с законодательством РК о возврате государству незаконно приобретенных активов" также используются для финансирования уполномоченного органа по возврату активов.

Ходатайство уполномоченного органа по возврату активов рассматривается РБК один раз в год в размере не более 5% от поступлений.

При этом расчет финансирования осуществляется от суммы поступлений в Специальный государственный фонд после последнего выделения финансирования уполномоченному органу по возврату активов.

Приказ вводится в действие с 21 января 2025 года.