Более 3 миллиардов бонусов заработали клиенты Евразийского банка в 2024 году
Рекордные суммы формируются благодаря одной из самых выгодных бонусных программ на рынке, которая позволяет получать до +35% бонусов с каждой покупки.
Сегодня Евразийский банк помогает казахстанцам зарабатывать до 70 тыс. бонусов в месяц (в зависимости от типа карты), а за год накопить до 840 тыс. бонусов. Более трети бонусов клиенты получают, оплачивая товары в любимых категориях "Супермаркеты", а также "Авто". Это говорит о том, что клиенты банка используют карты банка для ежедневных покупок.
Рейтинг популярных категорий в 2024 году выглядит следующим образом:
1-е место. "Супермаркеты";
2-е место. "Авто" (АЗС, СТО, парковки, магазины автозапчастей, такси, автомойка и т. д.);
3-е место. "Одежда и аксессуары".
Среди других категорий, полюбившихся клиентам, категория "Здоровье" показала значительный рост осенью, а "Рестораны, кафе", "Путешествия" и "Развлечения" пользовались повышенной популярностью в летние месяцы.
Любимую категорию можно выбирать и менять в мобильном приложении Smartbank один раз в месяц.
Независимо от того, выбирают ли клиенты покупки в супермаркетах или в аптеках – каждая транзакция приносит дополнительный заработок.
Как складываются бонусы клиентов?
- 1% бонусов за любые покупки в сети интернет;
- 2% бонусов за оплату покупок и услуг смартфоном (Apple Pay / Samsung Рay / Google Pay/ Garmin Pay);
- 30% бонусов за категорию "Развлечения" и до 2% бонусов по другим категориям ("Супермаркеты", "Авто", "Рестораны", "Одежда и аксессуары", "Здоровье", "Путешествия");
- до 2% бонусов за остатки на депозите*.
Дополнительно банк дарит держателям карт:
- 5% бонусов на день рождения;
- 500 бонусов за первую безналичную операцию.
Например, если у вас установлена любимая категория "Супермаркеты", то вы получаете до 5% бонусов. Из них: 2% бонусов начисляются за оплату с помощью Apple Pay / Samsung Рay / Google Pay/Garmin Pay, 1% бонусов за покупки в интернете и до 2% бонусов за остатки на депозите*.
А для того, чтобы получить максимальное количество бонусов, воспользуйтесь следующими лайфхаками:
- Выбирайте "Любимую категорию" каждый месяц. Это увеличит бонусный баланс и даст возможность гибко адаптироваться к планируемым тратам. Например, если планируете путешествия, установите "Путешествия" в качестве любимой категории, если ожидаются траты на автомобиль – выберите "Авто";
- Оплачивайте покупки премиальными картами. Откройте карту Mastercard World Black Edition, Mastercard World Elite, Visa Infinite или Visa Signature. Так вы сможете накопить еще больше бонусов;
- Привяжите карту к смартфону. Оплачивая покупки Apple Pay/ Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay, вы будете получать гарантированные +2% бонусов;
- Откройте депозит в Евразийском банке. Помимо процентов по депозиту, вы получите до +2% бонусов за каждую покупку;
- Воспользуйтесь семейной выгодой. Максимальный размер бонусов по одной карте составляет от 30 тыс. до 70 тыс. бонусов в месяц. Если у каждого супруга будет своя карта, это позволит удвоить бонусы и получать до 140 тыс. бонусов в месяц на семью. К тому же, у каждого может быть своя "Любимая категория". Например, для одного – "Авто", а для другого "Развлечения";
- Следите за акциями и специальными предложениями банка по ссылке.
Если у вас нет карты Евразийского банка, то заказать ее можно здесь.
Ознакомиться с бонусной программой можно по ссылке.
*Дополнительный бонус по депозиту применяется для retail-операции, при условии, что совокупная сумма на депозитах клиента – физического лица составляет от 1,5 млн до 5 млн тенге (1% бонусов) или свыше 5 млн тенге (2% бонусов) за три рабочих дня до совершения соответствующей retail-операции.
Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
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