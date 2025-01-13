Более 3 миллиардов бонусов заработали клиенты Евразийского банка в 2024 году

Держатели платежных карт Евразийского банка заработали более 3 млрд бонусов за 2024 год, совершая ежедневные покупки. Это на 100 млн выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рекордные суммы формируются благодаря одной из самых выгодных бонусных программ на рынке, которая позволяет получать до +35% бонусов с каждой покупки.

Сегодня Евразийский банк помогает казахстанцам зарабатывать до 70 тыс. бонусов в месяц (в зависимости от типа карты), а за год накопить до 840 тыс. бонусов. Более трети бонусов клиенты получают, оплачивая товары в любимых категориях "Супермаркеты", а также "Авто". Это говорит о том, что клиенты банка используют карты банка для ежедневных покупок.

Рейтинг популярных категорий в 2024 году выглядит следующим образом:

1-е место. "Супермаркеты";

2-е место. "Авто" (АЗС, СТО, парковки, магазины автозапчастей, такси, автомойка и т. д.);

3-е место. "Одежда и аксессуары".

Среди других категорий, полюбившихся клиентам, категория "Здоровье" показала значительный рост осенью, а "Рестораны, кафе", "Путешествия" и "Развлечения" пользовались повышенной популярностью в летние месяцы.

Любимую категорию можно выбирать и менять в мобильном приложении Smartbank один раз в месяц.

Независимо от того, выбирают ли клиенты покупки в супермаркетах или в аптеках – каждая транзакция приносит дополнительный заработок.

Как складываются бонусы клиентов?

1% бонусов за любые покупки в сети интернет;

2% бонусов за оплату покупок и услуг смартфоном (Apple Pay / Samsung Рay / Google Pay/ Garmin Pay);

30% бонусов за категорию "Развлечения" и до 2% бонусов по другим категориям ("Супермаркеты", "Авто", "Рестораны", "Одежда и аксессуары", "Здоровье", "Путешествия");

до 2% бонусов за остатки на депозите*.

Дополнительно банк дарит держателям карт:

5% бонусов на день рождения;

500 бонусов за первую безналичную операцию.

Например, если у вас установлена любимая категория "Супермаркеты", то вы получаете до 5% бонусов. Из них: 2% бонусов начисляются за оплату с помощью Apple Pay / Samsung Рay / Google Pay/Garmin Pay, 1% бонусов за покупки в интернете и до 2% бонусов за остатки на депозите*.

А для того, чтобы получить максимальное количество бонусов, воспользуйтесь следующими лайфхаками:

Выбирайте "Любимую категорию" каждый месяц. Это увеличит бонусный баланс и даст возможность гибко адаптироваться к планируемым тратам. Например, если планируете путешествия, установите "Путешествия" в качестве любимой категории, если ожидаются траты на автомобиль – выберите "Авто"; Оплачивайте покупки премиальными картами. Откройте карту Mastercard World Black Edition, Mastercard World Elite, Visa Infinite или Visa Signature. Так вы сможете накопить еще больше бонусов; Привяжите карту к смартфону. Оплачивая покупки Apple Pay/ Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay, вы будете получать гарантированные +2% бонусов; Откройте депозит в Евразийском банке. Помимо процентов по депозиту, вы получите до +2% бонусов за каждую покупку; Воспользуйтесь семейной выгодой. Максимальный размер бонусов по одной карте составляет от 30 тыс. до 70 тыс. бонусов в месяц. Если у каждого супруга будет своя карта, это позволит удвоить бонусы и получать до 140 тыс. бонусов в месяц на семью. К тому же, у каждого может быть своя "Любимая категория". Например, для одного – "Авто", а для другого "Развлечения"; Следите за акциями и специальными предложениями банка по ссылке.

Если у вас нет карты Евразийского банка, то заказать ее можно здесь.

Ознакомиться с бонусной программой можно по ссылке.

*Дополнительный бонус по депозиту применяется для retail-операции, при условии, что совокупная сумма на депозитах клиента – физического лица составляет от 1,5 млн до 5 млн тенге (1% бонусов) или свыше 5 млн тенге (2% бонусов) за три рабочих дня до совершения соответствующей retail-операции.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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