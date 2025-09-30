#АЭС в Казахстане
Финансы

В новых банкоматах Евразийского банка заработало голосовое меню для слабовидящих клиентов

Голосовое меню для слабовидящих клиентов, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 10:40 Фото: Евразийский банк
В новых моделях банкоматов Евразийского банка заработала функция голосового меню. Она предназначена для людей с нарушением зрения и позволяет самостоятельно снимать наличные, пополнять счет или карту и проверять остаток средств.

Как работает сервис

Чтобы активировать голосовое меню, достаточно подключить наушники в стандартный разъем 3,5 мм. Далее экран автоматически затемняется – включается "скрытый режим", который защищает данные клиента.

Банкомат пошагово озвучивает каждое действие: от выбора языка до ввода PIN-кода и совершения операций. Сегодня доступны три базовые услуги – снятие наличных, пополнение счета или карты и проверка остатка средств. Озвучиваются не только команды меню, но и практические подсказки: где находится картоприемник, куда выходит чек или выдаются деньги.

Три языка интерфейса

Банкоматы с функцией голосового меню доступны на государственном, русском и английском языках во всех регионах присутствия банка, в том числе в торговых центрах, где предусмотрены пандусы, тактильные обозначения и сотрудники службы безопасности, готовые при необходимости помочь клиенту сориентироваться.

Инклюзивность в действии

Разработка велась с учетом национального стандарта РК о доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями. На этапе тестирования представители банка консультировались с организациями, объединяющими незрячих и слабовидящих граждан, а также с Республиканской библиотекой для слепых и слабовидящих.

"Для нас такие банкоматы – это не просто удобство, а возможность чувствовать себя самостоятельным. Все работает отлично: банкомат подробно объясняет каждое действие, ориентироваться легко. Теперь можно уверенно пользоваться им самому. Главное – приходить со своими наушниками", – поделился впечатлением участвовавший в тестировании сервиса руководитель Азиатского общества по правам инвалидов "Жан" Ильяс Фаткулин.
"Голосовое меню – это базовый стандарт доступности, который давно применяется в мировой практике. Мы рады, что уверенно движемся в сторону инклюзивной среды и доступности банковских сервисов для всех граждан", – отметила председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

Дальнейшие шаги

В банке подчеркнули, что голосовое меню само по себе не является новинкой на рынке. Однако масштаб внедрения и широкая сеть устройств делают такой проект особенно значимым. В будущем планируется расширять набор функций и продолжать работу над развитием доступных сервисов.

Данный проект дополняет уже реализованные решения банка по адаптации сервисов для людей с нарушениями зрения. Ранее был модернизирован корпоративный сайт eubank.kz: на нем появились специальные функции, включая настройку размера шрифта, что позволяет слабовидящим клиентам с удобством знакомиться с информацией о продуктах и услугах банка.

Сервис уже работает во всех регионах присутствия банка. Список адресов доступен здесь.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
