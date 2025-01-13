Доллар еще подорожал на торгах 13 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 528,52 тенге, повысившись еще на 1,64 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 71,77 тенге (+0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 528,9-531,9 тенге, евро – по 539,5-545 тенге, рубли – по 5,05-5,17 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 13 января. Цена нефти марки Brent поднялась выше 80 долларов за баррель, до максимума за более чем четыре месяца.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,43%, до 80,90 доллара за баррель после достижения максимума в 81,49 доллара. Это самый высокий уровень с 27 августа.

Американская нефть WTI подорожала на 1,57%, до 77,77 доллара за баррель, после достижения самого высокого уровня с 8 октября – 78,39 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 526,81 тенге, евро – в 542,72 тенге, рубля – в 5,16 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 января, можно здесь.