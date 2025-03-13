Доллар резко подорожал на торгах 13 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,28 тенге, поднявшись сразу на 5,59 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 68,13 тенге (+0,56).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,5-499,5 тенге, евро – по 538-544 тенге, рубли – по 5,69-5,83 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 13 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,32%, до 71,18 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,31%, до 67,89 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 484,15 тенге, евро – 533,47 тенге, рубля – 5,64 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 13 марта, можно здесь.