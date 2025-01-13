Почему в 2025 году доллар будет расти, а остальные валюты – слабеть

Сегодня индекс доллара поднялся выше 110 пунктов впервые с ноября 2022 года. Национальная валюта США продолжает дорожать в ожидании прихода Дональда Трампа в Белый дом. Как сложится курс доллара в 2025 году – в материале Zakon.kz.

Отметим, что индекс доллара (DXY) за год поднялся сразу почти на 7 пунктов – с 103,29 до 110 (DXY показывает стоимость доллара к шести валютам: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк).

Такой стремительный рост доллара как мировой валюты связан не только с оптимизмом по поводу смены руководства Америки. Дело в том, что экономика США находится сегодня на чрезвычайном подъеме.

DXY за год. Фото: investing

Последние данные по рынку труда в США показывают, что страна входит в очередной цикл экономического развития. В декабре 2024 года произошел настоящий скачок числа рабочих мест в США, а уровень безработицы упал до 4,1%. Это заставило многих экспертов пересмотреть свои прогнозы.

Согласно данным Бюро статистики труда (The Bureau of Labor Statistics, BLS), под занавес 2024 года количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 256 тыс., что значительно выше прогнозируемых 155 тыс.

Уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта и составил 4,1%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Альтернативный показатель, учитывающий частично занятых работников и тех, кто отчаялся найти работу, также снизился до 7,5%.

Уровень безработицы в США. Фото: investing

Рост числа рабочих мест был обусловлен активным развитием в нескольких ключевых отраслях: здравоохранение прибавило 46 тыс. рабочих мест, досуг и гостеприимство обеспечило рост на 43 тыс. рабочих мест, а государственное управление на 33 тыс. рабочих мест.

Для справки. Медианный возраст жителей США составляет 38,8 лет (данные – U.S. Census Bureau). Почти 17% населения – это люди в возрасте 65 лет и старше. Чуть больше 22% – это дети до 18 лет. В итоге трудоспособное население страны составляет около 264 млн человек.

Розничная торговля в США также показала заметное восстановление: рост на 43 тыс. рабочих мест в декабре после ноябрьского сокращения на 29 тыс. В течение года в секторе розничной торговли было создано 2,2 млн рабочих мест, что значительно ниже прироста в 3 млн в 2023 году, отмечает Finversia.

В рамках определения долгосрочных трендов необходимо оценивать процентный прирост, что позволит учитывать изменение количества населения, считает финансист Павел Шпидель. В декабре прирост составил 0,16% занятых в частном секторе США, за три месяца – 0,1%, за полгода – 0,09%, за 12 месяцев – 0,11%.

"Говоря о стабилизации рынка труда, я имею в виду трехмесячный импульс. В период с августа по октябрь трехмесячный прирост давал в среднем 0,06-0,09% в месяц, а сейчас – 0,1% с улучшением". Павел Шпидель

Специалисты также отмечают, что средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% за месяц, годовой прирост заработной платы достиг почти 4%, а инфляция в стране опустилась до 2,7%.

Инфляция в США. Фото: investing

В связи с этим ФРС, проводящая политику сдерживания инфляции, уже снизила ключевую ставку в декабре на 0,25 процентного пункта, а вчера президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил о том, что процентные ставки будут еще "немного ниже". Его слова передает Bloomberg.

"Если условия будут стабильными, и у нас не будет скачка инфляции, и мы продолжим поддерживать ее на уровне около 2% при стабильной и полной занятости, я думаю, что ставки должны снизиться до уровня, который я считаю нейтральным. Так что через 12-18 месяцев они будут немного ниже, чем сегодня". Остан Гулсби

Однако, несмотря на то, что американская экономика завершает год на прочной основе, есть опасения, что анонсированные Дональдом Трампом новые пошлины и депортация нелегальных иммигрантов могут оказать негативное воздействие на экономику.

Если Трамп действительно решится на кардинальные меры, это неизбежно подстегнет инфляцию в Америке, полагает финансист Арсен Темирбаев.

"В любом случае первая половина 2025 года в мире пройдет под знаком крепкого доллара. Остальные мировые валюты неизбежно потеряют еще 5%, если не 10% по отношению к доллару". Арсен Темирбаев

Интересно, но хуже всех придется евро.

"Если программа Трампа будет реализована в полную силу и быстро, без ответной политики со стороны Европы или Китая, мы можем увидеть падение евро к доллару до уровня 0,95 цента или даже ниже", – цитирует Bloomberg слова ведущего специалиста Deutsche Bank Джорджа Саравелоса.

Что касается тенге, то мы уже упоминали об экспертном прогнозе Нацбанка РК, в котором средний курс тенге в 2025 году определен в 514,5 тенге, в 2026 году – в 530 и в 2027 году – 550 тенге за доллар.