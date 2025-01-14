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Финансы

Сколько заработали заведения Казахстана на продаже еды и напитков

еда, продукты, заведения, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:10 Фото: Freepik
Объемы выручки от продажи еды и напитков выросли по итогам 2024 года. На какие города приходится основная доля выручки – в материале Zakon.kz.

Почти каждый второй тенге в общепите приходится на Алматы и Астану, такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

За январь – декабрь 2024 года объемы выручки таких заведений от продажи еды и напитков достигли по РК в целом 1,3 трлн тенге. С поправкой на рост цен в этом сегменте – это на 10% больше, чем в те же месяцы 2023 года, подсчитали аналитики.

"Из этой суммы почти половина – 625 млрд тенге, приходится на столицы. Конкретно речь про долю в 47%. Предыдущие пять лет по итогам января – декабря она находилась в среднем на уровне в 45%, а 10 лет назад составляла лишь около трети".ПКБ
общественное питание, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:10

Фото: DataHub

Отмечается, что в 2024 году Алматы и Астана расположились на первых двух местах по объемам выручки среди регионов с результатами в 318,5 млрд и 306,5 млрд тенге соответственно. А вот темпы роста оказались гораздо выше в Астане +23% год к году с поправкой на инфляцию. В Алматы рост составил 8%. К слову, в 2023 году объемы по городу Алматы показывали отрицательный результат (-6%).

Самым насыщенным месяцем в году для обеих столиц оказался декабрь. На него пришлось по 14% от общей выручки за 12 месяцев.

Ранее мы рассказывали, насколько выросли цены в ресторанах быстрого питания за прошлый год. 

Ольга Кудряшова
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