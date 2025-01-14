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Финансы

Казахстанцы стали меньше доверять депозитам и переходят на кэш

копилка, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 11:43 Фото: pexels
Ослабление курса тенге в 2024 году привело к ожидаемым результатам: казахстанские вкладчики стали больше снимать денег с депозитов и хранить деньги в наличной форме, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему опросу Нацбанка РК об инфляционных ожиданиях, проведенному в январе 2025 года, 38% респондентов сообщили, что стали предпочитать "наличку" депозитам. Годом ранее этот показатель составлял 23,9%.

Также в прошлом году очень сильно снизилась доля граждан, имеющих депозиты в банках РК (с 71% до 53% в декабре). При этом почти в два раза выросло количество владельцев ценных бумаг (за 12 месяцев – с 4 до 7,4%). Еще 32% респондентов инвестировали свои накопления в недвижимость (10,9% годом ранее).

Также важно отметить, что на вопрос "Есть ли у вас или вашей семьи личные сбережения и денежные накопления?" год назад положительно ответили 27% граждан, а сегодня этот показатель составил 30,9%.

Год назад свои сбережения в валюте хранили 29% опрошенных казахстанцев, сегодня – уже 37,4%.

В целом граждане РК стали больше откладывать "на черный день". Год назад создавали "заначку" 22%, сегодня – 32,7%.

Все эти данные говорят о том, что население в целом понимает все экономические риски, в которых находится экономика страны, и готовится к любым финансовым неожиданностям.

Отметим, что опрос по инфляционным ожиданиям проводится Национальным банком РК на регулярной основе среди взрослого населения от 18 лет и старше по репрезентативной выборке, включая все областные центры, а также города Астана, Алматы и Шымкент. В каждом опросе участвует 1500 респондентов.

Ранее мы рассказали, почему в 2025 году доллар будет расти, а остальные валюты – слабеть.

Андрей Валентинов
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