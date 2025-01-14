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Финансы

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 15:55 Фото: pixabay
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27 декабря 2024 года внесены изменений в некоторые нормативные правовые акты республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден Перечень нормативных правовых актов РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, в которые вносятся изменения.

Согласно документу срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Исключения составляют карты, выпущенные на субъекты предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.

Кроме этого, регулятором установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, которые имеют характеристики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Также введены лимиты выдачи карт на одного клиента и ужесточены требования к проверке операций физлиц, обладающих более пятью картами. 

Постановление вводится в действие с 19 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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