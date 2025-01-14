Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом
В частности, утвержден Перечень нормативных правовых актов РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, в которые вносятся изменения.
Согласно документу срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Исключения составляют карты, выпущенные на субъекты предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.
Кроме этого, регулятором установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, которые имеют характеристики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Также введены лимиты выдачи карт на одного клиента и ужесточены требования к проверке операций физлиц, обладающих более пятью картами.
Постановление вводится в действие с 19 января 2025 года.