Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27 декабря 2024 года внесены изменений в некоторые нормативные правовые акты республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден Перечень нормативных правовых актов РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, в которые вносятся изменения.

Согласно документу срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Исключения составляют карты, выпущенные на субъекты предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.

Кроме этого, регулятором установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, которые имеют характеристики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Также введены лимиты выдачи карт на одного клиента и ужесточены требования к проверке операций физлиц, обладающих более пятью картами.

Постановление вводится в действие с 19 января 2025 года.