Как самостоятельно отказаться от получения кредита

Каждый казахстанец может ввести запрет для себя на получение займов. Услугой "Стоп-кредит" можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение egov, сообщает Zakon.kz.

Пошаговую инструкцию подготовила ИС "Параграф".

Так, для того, чтобы воспользоваться услугой через компьютер, необходимо:

войти в личный кабинет на сайте egov.kz;

выбрать в разделе "Сервисы" услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и заказать услугу онлайн;

заполнить все обязательные поля и подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

ознакомиться с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Для того, чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение, необходимо:

открыть мобильное приложение E-gov;

зайти в раздел "Услуги" и выбрать подраздел "Налоги и финансы";

выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов";

заполнить необходимые данные и подписать запрос электронно.

После этого в кредитной истории заявителя появится отметка об отказе от получения кредита. Эта отметка обезопасит вас от получения кредита на ваше имя мошенниками.

Отключить услугу запрета на получение займов можно в любое время.

Ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов.