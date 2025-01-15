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Финансы

Как самостоятельно отказаться от получения кредита

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 15:13 Фото: unsplash
Каждый казахстанец может ввести запрет для себя на получение займов. Услугой "Стоп-кредит" можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение egov, сообщает Zakon.kz.

Пошаговую инструкцию подготовила ИС "Параграф".

Так, для того, чтобы воспользоваться услугой через компьютер, необходимо:

  • войти в личный кабинет на сайте egov.kz;
  • выбрать в разделе "Сервисы" услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и заказать услугу онлайн;
  • заполнить все обязательные поля и подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
  • ознакомиться с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Для того, чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение, необходимо:

  • открыть мобильное приложение E-gov;
  • зайти в раздел "Услуги" и выбрать подраздел "Налоги и финансы";
  • выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов";
  • заполнить необходимые данные и подписать запрос электронно.

После этого в кредитной истории заявителя появится отметка об отказе от получения кредита. Эта отметка обезопасит вас от получения кредита на ваше имя мошенниками.

Отключить услугу запрета на получение займов можно в любое время.

Ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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