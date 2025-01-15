Как самостоятельно отказаться от получения кредита
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Каждый казахстанец может ввести запрет для себя на получение займов. Услугой "Стоп-кредит" можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение egov, сообщает Zakon.kz.
Пошаговую инструкцию подготовила ИС "Параграф".
Так, для того, чтобы воспользоваться услугой через компьютер, необходимо:
- войти в личный кабинет на сайте egov.kz;
- выбрать в разделе "Сервисы" услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и заказать услугу онлайн;
- заполнить все обязательные поля и подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
- ознакомиться с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе "История получения услуг".
Для того, чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение, необходимо:
- открыть мобильное приложение E-gov;
- зайти в раздел "Услуги" и выбрать подраздел "Налоги и финансы";
- выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов";
- заполнить необходимые данные и подписать запрос электронно.
После этого в кредитной истории заявителя появится отметка об отказе от получения кредита. Эта отметка обезопасит вас от получения кредита на ваше имя мошенниками.
Отключить услугу запрета на получение займов можно в любое время.
Ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов.
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