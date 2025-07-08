Как защититься от мошенников и запретить оформление кредитов на свое имя
Как отметили 8 июля в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), с помощью этой услуги можно ограничить доступ к заемным средствам и защитить себя от возможного мошенничества – например, от оформления кредита без ведома самого заявителя.
После подачи заявления информация о запрете автоматически поступает в кредитные бюро. При запросе кредитного отчета финансовые организации увидят активное ограничение и не смогут оформить заем на имя заявителя.
Подключить "Стоп-кредит" можно онлайн через портал или мобильное приложение e-Gov:
- авторизуйтесь в системе e-Gov;
- выберите услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
- заполните форму и подпишите ее с помощью ЭЦП;
- получите уведомление о результате.
Услуга действует бессрочно, пока гражданин самостоятельно не отменит ограничение. Отключение производится тем же способом – путем подачи нового электронного заявления через e-Gov.
Важно: ограничение не распространяется на ломбарды и иные организации, не использующие данных кредитных бюро.
Агентство призвало ответственно относиться к вопросам кредитования, защищать свои персональные данные и пользоваться доступными мерами финансовой безопасности.
Ранее стало известно, что в Казахстане ограничат быстрые кредиты через интернет.