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Советы

Как защититься от мошенников и запретить оформление кредитов на свое имя

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 20:04 Фото: pexels
С июня 2023 года в Казахстане доступен сервис "Стоп-кредит", который позволяет гражданам добровольно установить запрет на получение займов в банках и микрофинансовых организациях, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 8 июля в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), с помощью этой услуги можно ограничить доступ к заемным средствам и защитить себя от возможного мошенничества – например, от оформления кредита без ведома самого заявителя.

После подачи заявления информация о запрете автоматически поступает в кредитные бюро. При запросе кредитного отчета финансовые организации увидят активное ограничение и не смогут оформить заем на имя заявителя.

Подключить "Стоп-кредит" можно онлайн через портал или мобильное приложение e-Gov:

  • авторизуйтесь в системе e-Gov;
  • выберите услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
  • заполните форму и подпишите ее с помощью ЭЦП;
  • получите уведомление о результате.

Услуга действует бессрочно, пока гражданин самостоятельно не отменит ограничение. Отключение производится тем же способом – путем подачи нового электронного заявления через e-Gov.

Важно: ограничение не распространяется на ломбарды и иные организации, не использующие данных кредитных бюро.

Агентство призвало ответственно относиться к вопросам кредитования, защищать свои персональные данные и пользоваться доступными мерами финансовой безопасности.

Ранее стало известно, что в Казахстане ограничат быстрые кредиты через интернет. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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