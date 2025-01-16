Санкции толкают вверх цену на нефть: сможет ли Казахстан на этом заработать

Цены на нефть уже несколько дней держатся на четырехмесячных максимумах выше 80 долларов за баррель. Отчасти это связано с холодной погодой во многих странах Северного полушария, во многом – с последними западными санкциями против российской нефтегазовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

После относительно мягкого начала зимнего отопительного сезона погода в декабре 2024 года стала значительно холоднее в Канаде, северных и центральных регионах США, большей части Европы, России, Китая и Японии, – пишет в своем аналитическом докладе Международное энергетическое агентство (International Energy Agency – IEA).

Из-за холодов спрос на нефть в странах ОЭСР вырос на 250 килобаррелей в сутки (кб/с). В то же время Китай продемонстрировал скромный рост в годовом исчислении в ноябре, и данные по Саудовской Аравии, Бразилии и Индии оказались ниже ожиданий.

Таким образом, не исключено, что в 2025 году мировое потребление нефти будет снижаться, предполагают аналитики IEA.

Пока прогноз мировой добычи нефти на год снижен на 180 кб/с, до 1,76 млн б/с, но в дальнейшем пересмотр может стать заметнее. Растущие риски связаны в том числе и с введением новых американских санкций в отношении иранской и российской нефтяных отраслей.

Тем временем на фоне ограничений цены на нефть к середине января 2025 года обновили четырехмесячные максимумы, нефть стабильно держится на уровне 80-82 доллара за баррель.

Цена на нефть Brent за месяц. Фото: investing

Мировое потребление нефти в 2025 году составит 103,96 млн б/с, прогнозирует IEA. Более половины прироста обеспечат Китай, Бразилия и Индия.

"Новые, более обширные санкции США против России, объявленные 10 января 2025 года, могут сильно повлиять на потоки поставок нефти, – утверждает агентство. Вашингтон нацелился на двух крупных производителей нефти ("Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз"), более 160 танкеров, перевозящих нефть для России, Ирана и Венесуэлы, а также на поставщиков услуг страхования судов, что еще больше усложнило логистику торговли нефтью для этих стран. Однако экспорт на нетеневых танкерах остается жизнеспособным для российской нефти, купленной ниже ценовых пределов". Из отчета IEA

В то же время усиливаются предположения, что новая администрация США займет более жесткую позицию в отношении экспорта иранской нефти, что усугубит влияние санкций Министерства финансов США на Тегеран.

19 декабря 2024 года США расширили санкции в отношении судов, перевозящих иранскую нефть. Введены новые санкции в отношении теневого флота Ирана, что составляет почти треть экспорта сырой нефти страны.

Хотя еще слишком рано полностью количественно оценивать потенциальное воздействие этих новых мер, некоторые операторы, как сообщается, уже начали отказываться от иранской и российской нефти.

Добыча нефти в мире. Фото: iea.org

Казахстан здесь находится в выигрышной позиции, поскольку та же нефть из "Тенгизшевройла" может в большом объеме заместить для того же Китая и Индии нехватку российской нефти, – считает старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев. Однако здесь есть одно "но"…

"Плохо, что Минфин США наложил санкции и на некоторые казахстанские нефтяные проекты, в частности на Каспийский Трубопроводный Консорциум и "Тенгизшевройл" с оговоркой, что они сохраняют лицензию до 28 июня 2025 года. Я считаю, что это сделано "под горячую руку" и решение может быть и должно быть отменено". Ергазы Таубаев

В таком случае Казахстан получит "зеленый свет" на торговлю нефтью с новыми партнерами. Останется, правда, вопрос логистики, но при желании и его можно решить.

Ранее мы рассказали, что бюджет РК на 2025 год спланирован с учетом того, что цена на нефть составит 75 долларов за баррель.