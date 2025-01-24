Какими будут цены на нефть в феврале 2025 года: прогнозы экспертов

За последнюю неделю цены на североморскую нефть Brent снизились с 82,45 до 78,15 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate опустилась с 82,45 до 78,48 доллара, а российская Urals потеряла в цене более 6%, опустившись до 72,6 доллара за баррель, сообщает Zakon.kz.

Происходящие "качели" с ценами на нефть говорят о двух вещах – о страхе инвесторов по поводу введения Дональдом Трампом ЧП в энергетике США и о его призыве "Drill, baby, drill!" ("Бури, детка, бури!"), что означает активизацию добычи ресурса в США.

"Мы снизим цены, восполним наши стратегические резервы до максимума и будем экспортировать американскую энергию по всему миру", – заявил Дональд Трамп, выступая в Конгрессе США.

Мы уже сообщали, что в свой первый день президентства Трамп отменил указы Джо Байдена по ограничению бурения вдоль побережья Америки. Согласно сообщениям Белого дома, Трамп также аннулировал закон от 2023 года, запрещающий добычу нефти на площади в Арктике.

Фото: minfin

Комментируя ситуацию с ценами на "черное золото", старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев допустил, что на этом фоне нефть в феврале 2025 года может просесть еще ниже – до уровня 75-76 долларов.

Эксперт также предупреждает о двояком эффекте из-за масштабных американских санкций против российских нефтяных компаний и танкерного флота.

"Санкции США уже привели к снижению экспорта российской нефти, что в будущем может отрицательно сказаться на курсе рубля, а значит, и тенге. С другой стороны, ограничения на поставки нефти из России и Ирана должны поддержать нефтяные котировки, что выгодно для Казахстана". Ергазы Таубаев

Есть и третий вариант развития событий: санкции могут быть еще сильнее ужесточены, если Россия откажется от переговоров по украинскому вопросу. Тогда ситуация станет непредсказуемой, и цены на нефть пойдут вверх.

Тем временем Международный валютный фонд полагает, что средняя цена барреля нефти составит в 2025 году 69,76 доллара, а в 2026 году опустится до 67,96 доллара за баррель (в расчет бралась средняя арифметическая цена на нефть Brent, Dubai и WTI. – Прим. ред.).

Минэнерго США ожидает среднюю цену нефти Brent в 2025 году на уровне 73,58 доллара за баррель. Эксперты считают, что страны ОПЕК+ и государства, не входящих в альянс, увеличат добычу нефти, что компенсирует потери от поставок российского и иранского сырья.

Отметим, что нынешнее падение цен на нефть пока не критично для бюджета Казахстана, который сверстан, исходя из еще более низких уровней – 75 долларов за баррель. К тому же бюджет РК на 2025 год предполагает и пессимистический сценарий, который предусматривает цену на нефть в 60 долларов за баррель. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит тогда в 3,7%.