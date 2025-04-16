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Финансы

В Нацбанке назвали регионы с самым высоким уровнем инфляции в стране

инфляция, рост цен, регионы, Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 17:55 Фото: Freepik
Какие города и регионы лидируют по росту инфляции в Казахстане и где наблюдался наибольший рост цен на товары и продукты в прошлом месяце – в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка, в марте 2025 года месячная инфляция в стране составила 1,3%. При этом наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Карагандинской области – 2,4%.

В целом, в разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах и замедлилась в 4 регионах. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 7 регионах. Из них наиболее высокое значение инфляции зафиксировано в Астане (13,3%). Отметим, что столица лидирует по росту инфляции с начала года: в январе показатель составлял 11,2%, в феврале – 12,7%.

Фото: Национальный банк РК

Продовольственные товары подорожали выше уровня по стране (7,6%) в Акмолинской (10,6%), Карагандинской (10,1%) областях, Астане (9%), Восточно-Казахстанской и Абайской (по 8,5%), Алматинской и Улытауской (по 8,1%) областях.

Рост цен на непродовольственные товары выше странового уровня (9,1%) отмечен в Туркестанской (15,2%), Мангистауской (11,8%), Северо-Казахстанской (11,2%), Улытауской (10,8%), Карагандинской и Абайской (по 10,3%), Атырауской (10,1%) областях.

Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня (14,3%) оказались в Западно-Казахстанской области (19,1%), Астане (18,6%), Акмолинской области (18,5%), Алматы (16,8%) и Карагандинской области (16,1%). 

Ранее мы рассказывали, насколько выросли цены на продукты питания по итогам марта и с чем было связано удорожание отдельных категорий товаров. 

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Ольга Кудряшова
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