Ввод жилья в Алматы сократился на 10,3%

По итогам 2024 года в Алматы сдали 2,4 млн квадратных метров жилой площади, что на 10,3% меньше, чем в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Первое кредитное бюро, с 2015 по 2021 год площадь введенного жилья в Алматы устойчиво росла и средние темпы составляли 10,7% в год. Первое снижение ввода жилья произошло в 2022 году (минус 27,3% год к году). Но тогда негативная динамика была частью общего тренда: в целом по стране ввод сокращался на 7,4%, что главным образом объясняли увеличением цен на стройматериалы. Текущее же снижение наблюдается на фоне роста республиканского показателя на 6,4%.

Так или иначе, жилья в мегаполисе все равно ввели довольно много. К примеру, в 2015 году речь шла о 1,4 млн кв. м, что на 43% ниже нынешнего уровня.

Фото: DataHub_FCBK

Более 80% суммарного ввода в Алматы традиционно обеспечивают многоквартирные дома. Снижение в этом сегменте в 2024 году составило 12,4% (текущее значение – 1,97 млн кв. м). Тем временем площадь введенных частных домов даже немного увеличилась – на 1,9%, до 417 тыс. кв. м.

Отметим, что еще весной 2024 года аким Алматы Ерболат Досаев объяснил снижение темпов строительства жилья в городе. По словам акима, снижение темпов строительства и ввода жилья связано с новыми требованиями застройки города в соответствии с принятым в мае 2023 года Генеральным планом Алматы до 2040 года и утвержденными проектами детальной планировки. В рамках исполнения поручений главы государства по усилению сейсмобезопасности объектов, исключению точечной застройки и улучшению экологической ситуации в городе, а также полицентричному развитию Алматы предусмотрено сокращение ввода жилья с 2,5 млн кв. м в 2023 году до 2 млн кв. м в 2025 году.

Всего же в 2024 году объем строительных работ в Казахстане увеличился на 13,1% и составил 8882,4 млрд тенге.

Как сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК, наибольший объем работ за прошлый год выполнен в строительстве сооружений (4587,4 млрд тенге), нежилых (2803,3 млрд тенге) и жилых зданий (1491,7 млрд тенге). Объем строительно-монтажных работ по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,5% и составил 7420,2 млрд тенге. Объем строительных работ по капитальному ремонту увеличился на 23,7%, по текущему ремонту на 19,9%.

На строительство жилья было направлено 3542,5 млрд тенге. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 18,3%. Основным источником финансирования жилищного строительства в 2024 году стали собственные средства застройщиков, удельный вес которых составил 87,4%.

Кроме этого, в 2024 году было закончено строительство 41 825 новых зданий, из которых 38 980 жилого и 2845 нежилого назначения.

Введено в эксплуатацию:

86 общеобразовательных школ;

29 дошкольных организаций;

четыре больницы;

249 амбулаторно-поликлинических организаций.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с 2023 годом на 6,4% и составила 18 963,4 тыс. кв. м.

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