Крупный пожар на складе в Алматы потушили: кадры с места ЧП

В Алматы пожарные справились с пожаром на складе, охватившем предварительную площадь в 2050 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.





Фото: Zakon.kz

Как отметили в МЧС, тушение пожара осложнялось рядом факторов, включая большую горючую загрузку склада, сильную задымленность, а также наличие высокого электрического напряжения в зоне работ.

Фото: Zakon.kz

В ходе пожара никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, в Алматы 8 января пожар произошел в здании одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе.

