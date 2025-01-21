Нацбанк Казахстана объявил о продаже долларов на 750 млрд тенге

21 января 2025 года на сайте Национального банка Казахстана (НБК) опубликовали информационное сообщение о некоторых вопросах реализации приоритетного права на приобретение аффинированного золота, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что введение нормы обязательной продажи аффинированного золота Нацбанку в 2011 году позволило достичь значительного положительного эффекта, став важным шагом в пополнении золотовалютных резервов и развитии золотодобывающей отрасли Казахстана.

Первоначальные цели программы к настоящему моменту выполнены. Так, размер золотовалютных резервов достиг исторического максимума в 45,8 млрд долларов к концу 2024 года. Значительно увеличился объем производства аффинированных золотых слитков в стране. Это позволило новым компаниям получить международное признание. Например, аффинажный завод ТОО "Тау-Кен Алтын" получил аккредитацию международного стандарта качества слитков Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

В то же время ввиду значительного роста цен на золото, а также объемов производства существенно увеличились масштабы эмиссии тенге, и как следствие, негативный эффект на инфляцию.

"В целях снижения инфляции к целевому уровню в 5% Национальным банком было принято решение по продаже на внутреннем валютном рынке долларов, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. Сумма валюты к продаже будет эквивалентна объему эмиссии тенге, произведенной Национальным банком для покупки золота". Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что внедрение нового механизма зеркалирования позволяет адаптировать денежно-кредитную политику к современным вызовам, сохраняя макроэкономическую стабильность.

"Продажи иностранной валюты будут осуществляться с соблюдением принципа рыночного нейтралитета. Эквивалент квартального объема эмиссии в иностранной валюте будет равномерно продаваться на внутреннем валютном рынке в течение следующего квартала". Пресс-служба НБК

По прогнозным данным, плановый объем покупок золота в рамках приоритетного права в 2025 году оценивается в 70 тонн или порядка 6 млрд долларов при текущих ценах на золото.

"Для зеркалирования приобретения аффинированного золота в четвертом квартале 2024 года Национальный банк в течение первого квартала 2025 года будет осуществлять продажу иностранной валюты на сумму около 750 млрд тенге. Следует отметить, что операции зеркалирования не отразятся на объеме золотовалютных резервов, так как покупки золота будут компенсироваться продажами валюты на бирже". Пресс-служба НБК

В Нацбанке заверили, что продолжат придерживаться принципа транспарентности и раскрытия информации. Объемы продаж валюты будут публиковаться на официальном сайте на ежемесячной основе.

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