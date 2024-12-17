Омбудсман будет помогать казахстанцам с проблемными микрокредитами

В Казахстане введут институт микрофинансового омбудсмана. В чем будут заключаться его функции, рассказали 17 декабря 2024 года в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Институт микрофинансового омбудсмана начнет работу с 21 декабря 2024 года.

"Его основная цель – обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсман будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами", – сообщили в АРРФР.

Обратиться за помощью к омбудсману могут только клиенты микрофинансовых организаций (МФО) – физические лица. Его услуги – бесплатные. Он будет действовать как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд.

"Решение омбудсмана обязательно к исполнению для микрофинансовой организации в случае принятия его заемщиком и должно быть исполнено в течение 30 дней, если стороны не договорились об ином сроке", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в компетенцию микрофинансового омбудсмана не входят дела, переданные в суд или имеющие вступившие в законную силу судебные акты. Он также не рассматривает обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Как отмечают в АРРФ, данный институт будет стимулировать МФО к соблюдению законодательства и внедрению лучших практик обслуживания.

По состоянию на 1 октября 2024 года, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ и 497 ломбардов.

В ноябре 2024 года сообщалось, что кредитный портфель микрофинансовых организаций стабильно растет, увеличивается и объем просроченной задолженности по микрокредитам. Объем просроченной задолженности в МФО за месяц вырос на 3,1% и составил 297,8 млрд тенге, с начала года – на 35,8% (с 219 млрд по данным на январь).