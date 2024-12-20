В Казахстане избрали микрофинансового омбудсмена

По итогам заседания Совета представителей 20 декабря большинством голосов микрофинансовым омбудсманом избрана Естеусизова Назгуль Карасовна. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на АРРФР РК.

Отмечается, что Назгуль Естеусизова имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсманом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.

"Перед омбудсманом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заемщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами", – говорится в сообщении.

Институт микрофинансового омбудсмана создан в реализацию закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", подписанного главой государства 19 июня текущего года.

"Микрофинансовый омбудсман избирается сроком на три года из числа кандидатов, предложенных Советом представителей и согласованных Агентством. Решение микрофинансового омбудсмана обязательно для исполнения микрофинансовой организацией и коллекторским агентством. Услуги микрофинансового омбудсмана бесплатные", – рассказали в АРРФР.

Также сообщается, что перед обращением к микрофинансовому омбудсману заемщик должен обратиться к своему кредитору. Омбудсман не рассматривает обращения, принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Более подробная информация о микрофинансовом омбудсмане и о том, как к нему обратиться, доступна по ссылке.

По состоянию на 1 декабря 2024 года в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.

Ранее сообщалось, что споры между должниками и коллекторами будет регулировать банковский омбудсман с 21 декабря 2024.