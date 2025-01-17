Кто такой Скотт Бессент и как он повлияет на курс тенге

Валютные рынки планеты замерли в нервном ожидании – через трое суток президентом США официально станет Дональд Трамп со своей командой "реформаторов". Один из его сторонников – 62-летний Скотт Бессент, именно он, скорее всего, будет отвечать за финансовую систему США, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов еще в конце ноября 2024 года. В соцсети Truth Social избранный президент США написал, что Бессент "пользуется уважением, являясь одним из ведущих в мире международных инвесторов". За свою карьеру Бессент работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman, а также в фирме Soros Fund Management.

62-летний финансист уже заявил, что в случае его назначения на пост главы Минфина США он будет готов, если это потребуется, к введению дополнительных санкций против России, в частности, ее нефтяных компаний, чтобы повлиять на позицию Москвы по Украине.

При этом Бессента не пугают возможные последствия такого шага, которые могут повлечь рост цен на нефть и, соответственно, на цену бензина в тех же США.

Он заявил, что санкции администрации Джо Байдена против России долгое время были "недостаточно объемными", так как она "слишком переживала о том, что цены на энергоресурсы очень сильно вырастут во время выборов в США" (цитата Интерфакса). При этом, как отметил Бессент, в итоге Байден и его команда ввели все же подобные масштабные ограничения в преддверии инаугурации Трампа, создав проблемы высоких цен на нефть не для себя, а уже для Трампа и его администрации.

Агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст вступительной речи Бессента на сегодняшних слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, приводит его слова.

"Мы должны обезопасить цепочки поставок, уязвимые к действиям стратегических конкурентов. Нам следует аккуратно вводить санкции, которые должны быть частью общеправительственного подхода к национальной безопасности. И крайне важно гарантировать, что доллар останется мировой резервной валютой". Бессент

Как бы то ни было, весь мир ждет, в какую сторону повернет новый президент экономическую политику США и что всем от этого будет.

Что касается влияния всех этих сложных политико-экономических коллизий на Казахстан, то они будут косвенными, через взаимоотношения с Россией, полагает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

Как стало известно, администрация избранного президента Дональда Трампа рассматривает два подхода к новой политике в отношении России. Как сообщил тот же Bloomberg, в первом сценарии США уже успели представить меры "доброй воли", например, ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний.

Второй подход предполагает ужесточение ограничений и усиление давления на российскую экономику.

"Какой вариант действий будет реализован, мы узнаем в скором времени. Для нас, конечно, благоприятен первый вариант. Это будет означать более стабильную ситуацию на российском финансовом рынке, а Россия – наш ключевой торговый партнер. Так что преференции для Казахстана, как и для многих других стран, очевидны. Если же возобладает второй вариант, последствия будут неприятны – рост инфляции в России, падение курса рубля, на которое отреагирует и тенге". Арсен Темирбаев

Одним словом, весь мир находится в ожидании. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК сохранил базовую ставку на уровне 15,25% годовых, что касается остального мира, то и там сохраняется напряженная тишина.

Рыночные результаты на утро 17 января 2025 года находятся в зоне "глубокого штиля" перед возможным штормом:

DXY 109,03 (+0,2)

Dow Jones -0.16%

S&P 500 -0.21%

NASDAQ -0.89%

IXQI -0.46%

KASE -0.22%

ITSW +0.01%

US10Y 4,61% (-5 b.p.)

Gold $2751 (+1.22%)

Brent $81.29 (-0.90%)

Рlatinum $940,95 (-0,02%)

Palladium $947,25 (-0,37%)

N.Gas $4,159 (-2,76%)

Silver $31,76 (-0,75%)

Aluminum $2 644 (+0,67%)

Nickel $15 850 (-0,53%)

Ситуация по валютам такова: доллар США – 529.65 тенге, евро – 544.64, юань – 72.24, рубль – 5.16, швейцарский франк – 581.14.

Ранее мы рассказали, почему анонсированное Дональдом Трампом оживление американской экономики будет выгодно для нашей страны.