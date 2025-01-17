Кто такой Скотт Бессент и как он повлияет на курс тенге
Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов еще в конце ноября 2024 года. В соцсети Truth Social избранный президент США написал, что Бессент "пользуется уважением, являясь одним из ведущих в мире международных инвесторов". За свою карьеру Бессент работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman, а также в фирме Soros Fund Management.
62-летний финансист уже заявил, что в случае его назначения на пост главы Минфина США он будет готов, если это потребуется, к введению дополнительных санкций против России, в частности, ее нефтяных компаний, чтобы повлиять на позицию Москвы по Украине.
При этом Бессента не пугают возможные последствия такого шага, которые могут повлечь рост цен на нефть и, соответственно, на цену бензина в тех же США.
Он заявил, что санкции администрации Джо Байдена против России долгое время были "недостаточно объемными", так как она "слишком переживала о том, что цены на энергоресурсы очень сильно вырастут во время выборов в США" (цитата Интерфакса). При этом, как отметил Бессент, в итоге Байден и его команда ввели все же подобные масштабные ограничения в преддверии инаугурации Трампа, создав проблемы высоких цен на нефть не для себя, а уже для Трампа и его администрации.
Агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст вступительной речи Бессента на сегодняшних слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, приводит его слова.
"Мы должны обезопасить цепочки поставок, уязвимые к действиям стратегических конкурентов. Нам следует аккуратно вводить санкции, которые должны быть частью общеправительственного подхода к национальной безопасности. И крайне важно гарантировать, что доллар останется мировой резервной валютой". Бессент
Как бы то ни было, весь мир ждет, в какую сторону повернет новый президент экономическую политику США и что всем от этого будет.
Что касается влияния всех этих сложных политико-экономических коллизий на Казахстан, то они будут косвенными, через взаимоотношения с Россией, полагает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.
Как стало известно, администрация избранного президента Дональда Трампа рассматривает два подхода к новой политике в отношении России. Как сообщил тот же Bloomberg, в первом сценарии США уже успели представить меры "доброй воли", например, ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний.
Второй подход предполагает ужесточение ограничений и усиление давления на российскую экономику.
"Какой вариант действий будет реализован, мы узнаем в скором времени. Для нас, конечно, благоприятен первый вариант. Это будет означать более стабильную ситуацию на российском финансовом рынке, а Россия – наш ключевой торговый партнер. Так что преференции для Казахстана, как и для многих других стран, очевидны. Если же возобладает второй вариант, последствия будут неприятны – рост инфляции в России, падение курса рубля, на которое отреагирует и тенге".Арсен Темирбаев
Одним словом, весь мир находится в ожидании. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК сохранил базовую ставку на уровне 15,25% годовых, что касается остального мира, то и там сохраняется напряженная тишина.
Рыночные результаты на утро 17 января 2025 года находятся в зоне "глубокого штиля" перед возможным штормом:
- DXY 109,03 (+0,2)
- Dow Jones -0.16%
- S&P 500 -0.21%
- NASDAQ -0.89%
- IXQI -0.46%
- KASE -0.22%
- ITSW +0.01%
- US10Y 4,61% (-5 b.p.)
- Gold $2751 (+1.22%)
- Brent $81.29 (-0.90%)
- Рlatinum $940,95 (-0,02%)
- Palladium $947,25 (-0,37%)
- N.Gas $4,159 (-2,76%)
- Silver $31,76 (-0,75%)
- Aluminum $2 644 (+0,67%)
- Nickel $15 850 (-0,53%)
Ситуация по валютам такова: доллар США – 529.65 тенге, евро – 544.64, юань – 72.24, рубль – 5.16, швейцарский франк – 581.14.
Ранее мы рассказали, почему анонсированное Дональдом Трампом оживление американской экономики будет выгодно для нашей страны.