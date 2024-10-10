Когда снизится курс доллара – прогноз аналитиков

Тенге продолжает стремительное падение ко всем мировым валютам без исключения. С мая 2024 года тенге обесценился по отношению к доллару уже на 12%. Есть ли предел нынешней "ползучей девальвации", и почему валюте Казахстане не помогает дорогая нефть, – в материале Zakon.kz.

Скрытая девальвация тенге, которую мы наблюдаем сегодня, происходит без официальных объявлений. В отличие от открытой девальвации – это долгий процесс, когда курс валюты постепенно снижается в силу естественных рыночных причин.

Но какие же рыночные причины сегодня так негативно влияют на тенге? Ведь практически все эксперты утверждают, что явных причин для такого перманентного ослабления казахстанской валюты нет. Нефть держится в "комфортной" цене в 77-81 долларов за баррель. Помимо этого, в октябре Нацбанк РК значительно увеличил продажу валюты из Нацфонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов.

Фото: google/finance

По версии экономиста Тулегена Аскарова, такое резкое падение курса тенге нужно для того, чтобы как можно быстрее наполнить республиканский бюджет для выполнения социальных обязательств.

"С утра достигли местами 495 тенге по доллару и 540 по евро. Надо выручать правительство из беды, иначе придется задержать выплату пенсий, пособий и зарплат бюджетникам". Тулеген Аскаров.

То, что мы наблюдаем сейчас, а именно ослабление обменного курса тенге, происходит под давлением фактора "нехватки доходов бюджета", уверен экономист Галымжан Айтказин.

"Именно поэтому Нацбанк, с одной стороны, продает нефтедоллары на бирже для обеспечения трансфертов, а с другой стороны, решил покупать рекордное количество долларов США для ЕНПФ, хотя и не по выгодному курсу". Галымжан Айтказин

Обесценивание национальной валюты может иметь только конъюнктурные объяснения, полагает еще один экономист Алмас Чукин, при этом он отрицает прямую связь нефтяных цен и курсообразования тенге.

"Высокая стоимость нефти, конечно, помогает нашей нацвалюте, но не сразу, а с отложенным эффектом. Ведь доходы экспортеров придут в страну не раньше, чем через месяц-два, а тенге падает именно сегодня". Алмас Чукин

По мнению экономиста, причину в росте курса доллара нужно искать не в действиях правительства, а в действиях Нацбанка.

Картина становится более понятной, если проследить за курсом рубля – национальной валюты страны, с которой у Казахстана наиболее тесные связи.

В эти дни тенге фактически зеркально повторяет колебания рубля. Там точно так же Центробанк увеличил продажу валюты (юаней) в октябре, там точно так же курс валюты косвенно зависит от нефтяных цен, подчеркивает финансист Арсен Темирбаев.

Однако в России близится "День Х", который очень сильно влияет на поведение рубля. 12 октября – последний день для завершения операций в долларах с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром, на которые наложены санкции Минфина США (OFAC).

"Понятное дело, что большинство инвесторов, в том числе и зарубежных, находятся в нервном и даже истерическом состоянии. Это вызывает панику и бешеную волатильность курса, которая продлится несколько дней. А затем на бирже останутся только те продавцы и покупатели, которым можно не бояться санкций со стороны США или ЕС". Арсен Темирбаев

Другими словами, и рубль, и тенге вернутся в "разумное русло", когда пройдет вся шумиха на Мосбирже. Тогда американская валюта в России подешевеет до 94-94,5 рублей, а в Казахстане доллар будет стоить 475-477 тенге. При этом среднегодовой курс доллара в РК составит 460 тенге, как и обещало правительство.

Ранее мы рассказали, что в Министерстве нацэкономики верят в крепость тенге и отрицают все риски девальвации.