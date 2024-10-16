Запрет на выдачу онлайн кредитов в Казахстане назвали преждевременным

Введение запрета на выдачу онлайн-кредитов в Казахстане считают преждевременным, сообщает Zakon.kz.

Как отметила на пленарном заседании Мажилиса 16 октября председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, поправка касательно запрета выдачи кредитов электронным способом не нашла поддержки. В ведомстве не хотят ограничивать казахстанцев в получении онлайн-услуг.

"Мы считаем, что введение прямого запрета на онлайн-займы является преждевременным. Предлагаем другие механизмы, которые позволят лучше бороться с онлайн-мошенничеством. С финансовым сообществом мы рассматриваем введение "периода охлаждения" между подачей заявки на выдачу кредита и получения его одобрения. Эта мера предлагается для высокорисковых операций и по определенным наиболее уязвимым слоям населения", – сказала Мадина Абылкасымова.

Заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин назвал полный запрет на предоставление онлайн-услуг шагом назад, но согласился в части необходимости ужесточения контроля в предоставлении банковских услуг электронным способом.

"В конце июля этого года заработал Антифрод-центр. С момента его запуска было обработано более 5,5 тысяч инцидентов на сумму порядка 600 млн тенге. 17 млн тенге удалось вернуть добровольно. Дальнейшее усиление работы Антифрод-центра будет способствовать сокращению мошеннических схем. Плюс прорабатывается вопрос подключения к Антифрод-центру КНБ и сотовых операторов", – отметил он.

Нацбанк создал Антифрод-центр для противодействия мошенническим транзакциям.

Ранее депутат предложил банкам списать кредиты пострадавшим от рук онлайн-мошенников.