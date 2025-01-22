Золото активно дорожает на фоне новостей из США

Уже несколько дней подряд золото увеличивается в цене на мировом рынке. Что поддерживает стоимость желтого драгметалла, в материале Zakon.kz.

Цена на золото растет третий день подряд. В среду стоимость желтого металла увеличилась до 11-недельного максимума. Спрос на золото вырос на фоне опасений по поводу роста тарифов в США при администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения 10%- ного тарифа для Китая, а также заявил о перспективе ввести 25%-ные пошлины для Канады и Мексики. Все это вызвало опасения по поводу торговых войн среди инвесторов.

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По данным Investing, cпотовое золото подорожало на 2 749,29 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с начала ноября. Фьючерсы на золото выросли более чем до 2766 долларов за унцию.

Фото: Google Финансы

Отметим, что пикового значения золото достигало в конце октября 2024 года. Тогда стоимость драгметалла превысила 2800 долларов за унцию. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, к концу 2025 года цена на золото может вырасти до 3 тыс. долларов за тройскую унцию.

На казахстанском рынке стоимость за грамм золота увеличилась до 46 160 тенге, увеличившись на 3% с начала января (44 811 тенге).

Ранее аналитики, опрошенные Zakon.kz, рассказывали, стоит ли инвестировать в золото и что может оказать влияние на динамику его цены в этом году.