Золото снова дешевеет: что происходит с ценами на драгоценный металл

Стоимость золота на казахстанском рынке продолжает снижаться после августовского пика, однако на мировых рынках драгметалл показывает обратную динамику. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Стоимость грамма золота на казахстанском рынке снижается в последние пару недель. Это происходит после активного роста в первой декаде августа. Отметим, что к 11 августа 2025 года стоимость за грамм драгметалла достигала 58 922 тенге, согласно данным Национального банка РК. К текущей дате стоимость снизилась до 57 356 тенге за грамм.

Фото: Zakon.kz

Можно предположить, что текущая динамика связана как с некоторым укреплением нацвалюты (официальный курс доллара за последнюю неделю снизился с 540 до 535,9 тенге к 26 августа 2025 года), так и с коррекцией цен на золото на мировом рынке, которые также снижались вплоть до 19 августа.

При этом во вторник цены на золото пошли вверх и достигли 3 370 долларов за унцию, согласно данным Trading Economics. Это максимум за последние две недели. Как полагают аналитики, рост мог произойти на фоне обострившейся политической неопределенности после того, как президент Дональд Трамп отправил в отставку члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, как сообщает Investing, падение доллара также благоприятно сказалось на ценах не только золота, но и других металлов, чья динамика в последние сессии была нестабильной на фоне повышенной неопределенности относительно траектории процентных ставок в США.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, во вторник индекс доллара снижается до 98,1 пункта после роста до 98,4 пункта в первый день недели.

Ранее Zakon.kz сообщал, что интерес казахстанцев к золоту падает. За год продажи золотых слитков населению сократились почти в 10 раз.