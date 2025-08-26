#АЭС в Казахстане
Финансы

Золото снова дешевеет: что происходит с ценами на драгоценный металл

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 17:28 Фото: pexels
Стоимость золота на казахстанском рынке продолжает снижаться после августовского пика, однако на мировых рынках драгметалл показывает обратную динамику. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Стоимость грамма золота на казахстанском рынке снижается в последние пару недель. Это происходит после активного роста в первой декаде августа. Отметим, что к 11 августа 2025 года стоимость за грамм драгметалла достигала 58 922 тенге, согласно данным Национального банка РК. К текущей дате стоимость снизилась до 57 356 тенге за грамм. 

Фото: Zakon.kz

Можно предположить, что текущая динамика связана как с некоторым укреплением нацвалюты (официальный курс доллара за последнюю неделю снизился с 540 до 535,9 тенге к 26 августа 2025 года), так и с коррекцией цен на золото на мировом рынке, которые также снижались вплоть до 19 августа.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 17:28
Золото готовится к новому рывку и может подорожать еще на 20%

При этом во вторник цены на золото пошли вверх и достигли 3 370 долларов за унцию, согласно данным Trading Economics. Это максимум за последние две недели. Как полагают аналитики, рост мог произойти на фоне обострившейся политической неопределенности после того, как президент Дональд Трамп отправил в отставку члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, как сообщает Investing, падение доллара также благоприятно сказалось на ценах не только золота, но и других металлов, чья динамика в последние сессии была нестабильной на фоне повышенной неопределенности относительно траектории процентных ставок в США.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, во вторник индекс доллара снижается до 98,1 пункта после роста до 98,4 пункта в первый день недели.

Ранее Zakon.kz сообщал, что интерес казахстанцев к золоту падает. За год продажи золотых слитков населению сократились почти в 10 раз.

Ольга Кудряшова
Читайте также
Фонд "Даму" и банк "БиЭнКей" подписали меморандум о поддержке бизнеса
Финансы
16:04, Сегодня
Фонд "Даму" и банк "БиЭнКей" подписали меморандум о поддержке бизнеса
Курс доллара нашел равновесие: надолго или нет
Финансы
15:54, Сегодня
Курс доллара нашел равновесие: надолго или нет
Доллар продолжил снижение на торгах 26 августа
Финансы
15:39, Сегодня
Доллар продолжил снижение на торгах 26 августа
