Тенге укрепился на торгах 24 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,60 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5-522,5 тенге, евро – по 543-548 тенге, рубли – по 5,15-5,27 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 24 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,05%, до 78,33 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,07%, до 74,67 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,42 тенге, евро – 543,89 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 января, можно здесь.