Тенге укрепился на торгах 24 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,60 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5-522,5 тенге, евро – по 543-548 тенге, рубли – по 5,15-5,27 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 24 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,05%, до 78,33 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,07%, до 74,67 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,42 тенге, евро – 543,89 тенге, рубля – 5,28 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 января, можно здесь.