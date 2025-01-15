Доллар слегка подешевел на торгах 15 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,70 тенге, понизившись на 0,50 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 72,09 тенге (-0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 530,1-533,1 тенге, евро – по 545,5-551 тенге, рубли – по 5,09-5,21 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 15 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,36%, до 80,21 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,48%, до 76,74 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,24 тенге, евро – 543,97 тенге, рубля – 5,16 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 января, можно здесь.