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Финансы

Тенге укрепился на торгах 24 апреля

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,16 тенге, снизившись на 1,22 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,23 тенге (-0,06).

Средневзвешенный курс юаня составил 70,91 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,9-519,3 тенге, евро – по 588-593 тенге, рубли – по 6,17-6,29 тенге.

Мировые цены на нефть 24 апреля растут на торгах.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,59%, до 66,51 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,72%, до 62,72 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 591,06 тенге, рубля – 6,27 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 апреля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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