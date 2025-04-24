Тенге укрепился на торгах 24 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,16 тенге, снизившись на 1,22 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,23 тенге (-0,06).
Средневзвешенный курс юаня составил 70,91 тенге (-0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,9-519,3 тенге, евро – по 588-593 тенге, рубли – по 6,17-6,29 тенге.
Мировые цены на нефть 24 апреля растут на торгах.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,59%, до 66,51 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,72%, до 62,72 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 591,06 тенге, рубля – 6,27 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 апреля, можно здесь.