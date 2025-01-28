Нацбанк готов создать собственный стейблкоин на основе цифрового тенге

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства 28 января рассказал о планах использования цифровых активов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках нового закона о банках будут отражены концептуальные направления инфраструктуры обращения цифровых финансовых активов, применения смарт-контрактов для токенизации и цифровизации финансовых сервисов.

"Проработаем создание собственного стейблкоина на основе цифрового тенге", – пояснил глава Нацбанка.

Отметим, что стейблкойн – это общее название криптовалют.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания инфраструктуры для более широкого легального обращения цифровых активов.