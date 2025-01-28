Нацбанк готов создать собственный стейблкоин на основе цифрового тенге
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства 28 января рассказал о планах использования цифровых активов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что в рамках нового закона о банках будут отражены концептуальные направления инфраструктуры обращения цифровых финансовых активов, применения смарт-контрактов для токенизации и цифровизации финансовых сервисов.
"Проработаем создание собственного стейблкоина на основе цифрового тенге", – пояснил глава Нацбанка.
Отметим, что стейблкойн – это общее название криптовалют.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания инфраструктуры для более широкого легального обращения цифровых активов.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript