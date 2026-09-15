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Экономика и бизнес

Что можно будет оплатить выпущенными в Казахстане стейблкоинами

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:48 Фото: unsplash
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 15 сентября 2026 года на заседании правительства сообщил о планах по расширению функций лицензированных провайдеров цифровых активов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что на рынке появятся компании полного цикла для выпуска, продажи, обмена и хранения цифровых активов, а также проведения расчетов. К операциям будут привлекаться банки, брокеры и другие традиционные финансовые организации.

"Выпущенные в Казахстане стейблкоины смогут применяться для оплаты товаров и услуг, экспортно-импортных операций и трансграничных переводов. Это ускорит расчеты и снизит издержки бизнеса. Будет проведен анализ бизнес-моделей DeFi, чтобы адаптировать его лучшие преимущества – скорость и смарт-механизмы для внедрения новых программируемых сервисов", – сказал Сулейменов.

Кроме того, по его словам, для майнинга предлагается использовать неиспользуемые, автономные и возобновляемые источники энергии без дополнительной нагрузки на общую энергосистему.

"Предусматривается создание специального налогового режима, включая освобождение доходов физических лиц от ИПН по операциям через казахстанских провайдеров в 2026-2028 годах, а также создание при Национальном банке Комитета по цифровым активам и платежным системам. Он объединит выработку политики, лицензирование, надзор, аналитику и сопровождение инновационных проектов", – добавил глава Нацбанка.

Ранее мы писали, что казахстанцы совершили сделки с криптоактивами на 21,5 млрд тенге.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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