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Субсидии в Казахстане хотят перевести в цифровой тенге

Нацбанк, цифровое тенге, субсидии , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 15:18 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля 2024 года рассказал о планах по расширению сферы применения цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов назвал сферы, где цифровой тенге может применяться.

"Мы еще больше расширили сферы применения цифрового тенге, связанных именно с деньгами налогоплательщиков. Мы сейчас делаем пилот по трансфертам из Нацфонда. У нас есть железнодорожный проект. Это работает сейчас. Такую же работу мы проводим с министерством сельского хозяйства по "Ауыл аманаты", – заявил он.

По его словам, это будет способствовать прозрачности рынка. 

"Тоже самое делается по промышленным субсидиям, и как раз на госзакупки тоже будем распространять. Здесь у нас такая хорошая интеграция с Министерством финансов и Агентством по противодействию коррупции. Вообще, если эти проекты "стрельнут", это будет один из значимых элементов прозрачности всех этих сфера: госзакупки, стройка и так далее. Я надеюсь, что потом будет меньше желающих эти деньги неправильно использовать", - заявил глава Нацбанка.

15 ноября 2023 года в рамках Конгресса финансистов в Алматы состоялся запуск цифрового тенге в розничный оборот.

Какими функциями цифрового тенге смогут воспользоваться казахстанцы и как электронная валюта может улучшить жизнь граждан, можно прочитать здесь

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