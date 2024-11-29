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Укрепление доллара: глава Нацбанка дал несколько советов казахстанцам

Тенге, доллары, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 15:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как быть казахстанцам на фоне укрепления доллара и что делать, чтобы сохранить свои активы, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов рассказал, что делает сейчас.

"Честно говоря? Я ни одного доллара, ни одного тенге не поменял. Вот у меня как было, с депозитов в долларах и тенге я не перевел ни копейки, ни тиына из одной валюты в другую. Потому что, да, 2-3% движение курса, оно небольшое, просто мы перешагнули за 500 и из-за этого все начали нервничать. Давайте будем реалистами и уметь считать свои собственные, персональные финансы. Если у меня завтра повысится цена на бензин на 2%, я погрущу, но, тем не менее, пожму плечами и пойду дальше. По доллару ситуация ровно такая же. Да, он на 2 или 3% подрос за последний месяц, после Трампа. Но это не конец света", – заявил он.

Не советует он также в панике скупать продукты питания.

"Мы всегда говорили, что доллар не должен являться инструментом сбережения. Потому что тенговые инструменты дают лучшую доходность. Нами сегодня принято решение повысить базовую ставку, наверное, оно по цепочке повысит ставки депозитов для физлиц. То есть депозитная доходность для простых казахстанцев тоже вырастет. Поэтому я бы предложил не действовать резко – никаких для этого предпосылок нет. есть Народное IPO, можно вкладываться в недвижимость, как многие из нас делают. Инструменты, которые у нас в стране, они более понятны и они более подконтрольны, поэтому я предлагаю вкладываться в тенговые инструменты. Бежать за долларом нет необходимости", – советует глава Нацбанка

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, стоит ли ожидать обвала национальной валюты.

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