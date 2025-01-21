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Финансы

В АРРФР обратились к казахстанцам, желающим взять кредит

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 12:08 Фото: freepik
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что оформление займа является ответственным решением, которое в течение определенного времени будет влиять на ваше финансовое положение, сообщает Zakon.kz.

Поэтому перед тем как взять кредит, нужно учесть несколько важных вещей, чтобы избежать финансовых трудностей? и принять взвешенное решение.

Критически оцените свои финансовые возможности

"Перед оформлением займа нужно учесть все доходы и расходы, составить детальный финансовый план. Нужно учесть возможные риски. Например, потеря работы, ухудшение здоровья или иные непредвиденные обстоятельства. На этот случай можно рассмотреть различные виды добровольного страхования", – советуют в АРРФР.

Важно: вы не можете направлять на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода.

Тщательно изучите условия займа

Условия по кредитам, сроки и ставки могут отличаться у финансовых организаций. Нужно сравнить их и выбрать наиболее подходящие для вас.

"Обратите внимание на титульный лист договора о займе, который содержит всю основную информацию. Можно обратиться в разные банки и изучить их титульные листы", – отмечают в ведомстве.

Важно: банки обязаны раскрывать полную информацию об условиях кредитного соглашения. Поэтому не стесняйтесь уточнять у менеджера всю необходимую информацию: сумму займа, сроки и размеры выплат, размер переплаты, полную стоимость кредита, права и обязанности сторон, и главное – последствия в случае возможной просрочки.

"Помните, что ответственность за кредит лежит на вас. Вы соглашаетесь со всеми условиями кредитного договора и берете на себя ответственность, когда подписываете его. Не забывайте, что оформлять кредит следует только у официальных финансовых организаций, лицензированных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка", – сообщили в АРРФР.

Старайтесь погашать задолженность вовремя

Рекомендуется оплачивать кредит заблаговременно, желательно за 5-7 рабочих дней до даты погашения. При досрочном погашении займа убедитесь, что операция прошла успешно и обязательно получите подтверждающие документы.

Не уклоняйтесь от ответственности

Не стоит скрываться от кредитора, если не удается внести ежемесячный платеж в срок и возникла просрочка. В стране действует механизм урегулирования проблемной задолженности заемщиков. Граждане вправе обратиться с заявлением для реструктуризации своих займов.

В конце 2024 года аналитики подсчитали, насколько выросли кредиты экономике и какие составляют основную часть портфеля кредитования.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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