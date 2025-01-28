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Политика

Токаев поручил активизировать переговоры по нефтяным месторождениям на выгодных для РК условиях

Месторождение Кашаган, добыча нефти, нефтегазовое месторождение, скважина, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:50 Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года поручил правительству активизировать переговоры по Соглашениям о разделе продукции (СРП) по нефтяным месторождениям на выгодных для Казахстана условиях, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила  Казахстану стать надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Эти проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны.

"Между тем крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, необходимо вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти. Для повышения коммерческой привлекательности таких проектов правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки.

"Повторяю: в нынешних геополитических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций – это приоритетная задача правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима. Только так Казахстан получит дополнительный приток инвестиций в экономику, увеличит свой ресурсный потенциал и обеспечит условия для открытия новых промышленных производств. Говорю об этом специально, чтобы общество знало мою позицию", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан приступил к добыче сланцевой нефти.

Бауыржан Муканов
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