Как попытки Трампа снизить цены на нефть могут отразиться на Казахстане

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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 28 января 2025 года прокомментировал вопрос о том, как отразятся на добывающей промышленности Казахстана заявления президента США Дональда Трампа о снижении цены на нефть и "распечатке" своих залежей, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго признал, что резкий рост предложений нефти на международных рынках повлечет снижение цены. "Данный рынок достаточно конкурентный. Правительство примет соответствующие меры, то есть разрабатываются сценарии Министерством экономики при падении цен на нефть. Но в настоящее время мы никаких корректировок планов по добыче не планируем. В целом, цена где-то в диапазоне от 60 до 80 долларов является приемлемой для Казахстана", – заявил Алмасадам Саткалиев. 19 января 2025 года, накануне своей инаугурации, избранный президент США Дональд Трамп пообещал предпринять экстренные действия по многим направлениям, включая усилия по увеличению добычи нефти и газа. Сможет ли Трамп залить весь мир дешевой нефтью, можно прочитать здесь.

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