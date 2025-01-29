Стал известен курс доллара на торгах 29 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,85 тенге, снизившись еще на 0,66 тенге.

Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с празднованием китайского Нового года.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,96-520,15 тенге, евро – по 538,43-542,61 тенге, рубли – по 5,21-5,29 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 января.

Cтоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,90%, до 75,80 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,96%, до 73,06 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,13 тенге, евро – в 538,01 тенге, рубля – в 5,29 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 января, можно здесь.