Стал известен курс доллара на торгах 29 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,85 тенге, снизившись еще на 0,66 тенге.
Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с празднованием китайского Нового года.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,96-520,15 тенге, евро – по 538,43-542,61 тенге, рубли – по 5,21-5,29 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 января.
Cтоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,90%, до 75,80 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,96%, до 73,06 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,13 тенге, евро – в 538,01 тенге, рубля – в 5,29 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 января, можно здесь.