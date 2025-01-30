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Финансы

Механизм введения собственного стейблкоина озвучили в Нацбанке

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:59 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената 30 января 2025 года озвучил видение по вводу стейблкоина, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по этому вопросу Нацбанк изучал международный опыт и правоприменительную практику в той части, где есть регулирование и где отсутствует регулирование.

"Мы понимаем, что инновации проникают на финансовый рынок очень быстро и активно. В целом, первое видение выстроили, встречались с участниками рынка, кто может внести какие предложения, ждем и в рамках регуляторной песочницы будем адаптировать. После регуляторной песочницы уже правоприменительную часть в законе изложим. Предположительно, проект закона мы предложим в августе 2025 года", – добавил Берик Шолпанкулов.

Точных данных по объему рынка криптовалюты в Казахстане нет.

"Исчисления предположительные в части того, что мы изучали опыт соседних стран, где-то оборот миллиард долларов, где-то полмиллиона долларов. Мы, в целом, знаем, что "серый" рынок существует, и люди активно через подставные онлайн-сайты покупают биткоины и другие цифровые активы. Мы считаем, что при запуске этих предложений мы постараемся, чтобы "серый" рынок стал более транспарентным, и предоставим всем участникам и простым гражданам спокойно продавать и покупать активы", – подчеркнул Берик Шолпанкулов.

По его словам, это будет еще одним инструментом для инвестиций.

"Мы не говорили, что цифровые криптоактивы станут средством платежа. Они не будут средством платежа. Это дает возможность осуществлять покупку и продажу без регистрации своего участия на бирже. Такая возможность представится. В первую очередь, когда мы вводим цифровые финансовые активы на внутреннем рынке Казахстана, это делается для того, чтобы наши участники могли самостоятельно выпускать такие активы. Скажем, под обязательства дебиторской задолженности. Почему не продать дебиторскую задолженность и не привлечь дополнительные активы для развития своего бизнеса? Они будут таким средством для инвестиций. Поэтому мы и выпускаем такие финансовые активы, которые регулируются на территории РК", – резюмировал Берик Шолпанкулов.

28 января 2025 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства рассказал о планах использования цифровых активов в Казахстане. Он отметил, что прорабатывается создание собственного стейблкоина на основе цифрового тенге.

Мадина Мамырханова
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