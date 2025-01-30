Идет бурное обсуждение: Нацбанк о пороге мониторинга мобильных переводов

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената 30 января 2025 года высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас между Нацбанком и Минфином идут консультации по поводу определения порога мобильных переводов, с которого начинается мониторинг. При этом они напомнили, что рабочим порогом, который пока не утвержден, является сумма в 255 тыс. тенге. В этой связи они поинтересовались, к какому решению пришла рабочая группа.

"Сейчас мы активно работаем с Комитетом госдоходов и с банковским сообществом, чтобы не просто принять механизм, чтобы он как-то реализовался, самое главное понять – можно ли это реализовать и предоставлять такую информацию. Сейчас, как вы знаете, в соответствии с прошлогодним требованием мы предоставляем ИИН, который получает свыше 100 переводов от разных лиц. Теперь они хотят увидеть пороговое значение и по этому порогу идет бурное обсуждение в части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей", – сказал в ответ Берик Шолпанкулов.

Он добавил, что предложение от КГД вышло и они его сейчас обсуждают в рамках рабочей группы.

Говоря о сроках принятия решения, спикер добавил следующее:

"Мы его обсуждали, сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию. Если они подтвердят, то это выпуститься. Если не подтвердят – поиски продолжатся".

6 января 2025 года сообщалось, что в КГД предлагается установить следующий критерий для мониторинга: получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 255 тыс. тенге.

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