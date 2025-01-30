Налоговая реформа: риски для населения, угрозы и возможности для бизнеса

28 января 2025 года правительство Казахстана заявило о необходимости повысить ставку налога на добавленную стоимость, снизить порог для постановки на учет по НДС с 78 по 15 миллионов тенге и уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда для предпринимателей, - сообщает Zakon.kz.

О том, какие риски, возможности и последствия могут принести эти изменения, размышляет финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Финансист применил метод SWOT-анализа, который помогает понять общую картину. Метод выявляет сильные стороны, на которые можно опираться, указывает на слабые стороны, которые нужно улучшать, обращает внимание на перспективные возможности, которые стоит использовать, и предупреждает об угрозах, чтобы быть к ним готовым заранее.

Сильные стороны

Существенный рост бюджетных поступлений. По прогнозам, прирост в бюджет может составить 5–7 трлн тенге. Эти средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры, образование, здравоохранение, поддержку социальных программ и другие важные вещи.

Расширение налоговой базы и формализация экономики. Большее покрытие бизнеса НДС уменьшает неформальный, теневой, оборот и повышает прозрачность финансовых потоков.

Более равные конкурентные условия. Ранее малые компании (ниже порога) могли обходиться без НДС, получая ценовое преимущество перед компаниями, которые его платили. Теперь условия уравниваются. Сокращается возможность искусственного "дробления" бизнеса, чтобы оставаться ниже порога.

Стимул к системному управлению и цифровизации. Массовое вовлечение в НДС-режим может подтолкнуть к автоматизации бухучета. Повышается эффективность контроля и собираемость налогов в долгосрочной перспективе.

Слабые стороны

Высокая нагрузка на малый бизнес. Предприятия, не имевшие опыта с НДС, сталкиваются с дополнительными расходами на отчетность и администрирование. Малый бизнес с узкой маржой может уйти "в тень" или закрыться, не справившись с резким налоговым бременем.

Повышение административных издержек для государства. Расширение круга плательщиков в 3–4 раза создает риск перегрузки налоговых органов. Необходима модернизация IT-систем, обучение сотрудников и усиленный контроль за возмещением НДС и выявлением фиктивных схем.

Вероятность неполной реализации ожидаемых поступлений. Если часть бизнеса уйдет "в тень", начнет занижать обороты, искусственно "дробиться" или применять схемы для ухода от НДС, то реальный прирост бюджета может быть меньше заявленных 5–7 трлн тенге.

Возможности

Комплексная налоговая реформа. Дополнительные средства в бюджете можно использовать для снижения других налогов или перераспределения нагрузки с бизнеса на потребителей.

Развитие социальной и инфраструктурной сферы. При правильном распределении ресурсов повышение налогообложения может привести к улучшению качества дорог, медицины, образования и других важных направлений. Это повысит общий уровень жизни и стимулирует экономический рост.

Ускоренная цифровизация и прозрачность. Широкое внедрение электронных счет-фактур, онлайн-касс, автоматических систем учета уменьшает коррупционные риски и улучшает бизнес-климат. Государство получает более точные статистические данные для принятия решений и прогнозирования.

Рост профессионализации и укрупнения бизнеса. Чтобы соответствовать новым требованиям, предприятия могут привлекать квалифицированных бухгалтеров и консультантов, что повышает общий уровень бизнес-компетенций. Мелкие компании могут объединяться или интегрироваться с более крупными игроками, что в перспективе может повысить эффективность и конкурентоспособность.

Угрозы

Социальное недовольство из-за роста цен. Резкое подорожание товаров первой необходимости и услуг особенно болезненно для населения с низкими доходами.

Охлаждение экономики и сокращение внутреннего спроса. Увеличение нагрузки на бизнес и рост цен могут привести к замедлению деловой активности, снижению покупательной способности. Падение спроса во многих сегментах оборачивается снижением ВВП и потенциалом для рецессии.

Усиление "теневой" экономики. Если новое налоговое бремя будет слишком тяжелым, предприниматели могут массово скрывать выручку, работать без чеков, использовать фиктивные схемы. При слабом контроле и высокой административной нагрузке ожидаемый рост бюджетных доходов не будет достигнут.

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