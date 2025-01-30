Как изменится жизнь казахстанцев после налоговой реформы – мнение экономиста

В обществе не утихают дискуссии по поводу предстоящих изменений в налоговой политике Казахстана, объявленных на расширенном заседании правительства с участием президента РК. При этом высказываются самые полярные точки зрения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня к дебатам подкоючлся экономист Алмас Чукин.

По мнению эксперта, пока правительство усиленно брало деньги из Нацфонда, никто в обществе особо не переживал. Теперь, когда встал вопрос по поводу роста налога, который коснется всех, всем стало интересно, откуда берутся деньги и что делать с дефицитом бюджета.

Чтобы понять, почему с бюджетом Казахстана начались проблемы, экономист вспомнил недавнюю историю, когда на страну обрушилась пандемия COVID-19.

"Тогда мы хорошо залезли в Нацфонд, и другого выхода не было. Работать перестали, а расходы надо было как-то покрывать. Проблема еще в том, что расходы эти растут автоматом – меняется МРП, индексируются все выплаты, к нему привязанные. Сейчас, помимо чьей-то воли, обязательства государства растут на два триллиона тенге в год. И это не считая влияния инфляции, в результате которой все проекты, финансируемые государством, приходят за коррекцией смет, так как заложенных вначале в смету денег не хватает". Алмас Чукин

В 2024 году при расходах в 23 трлн тенге государство собрало чуть больше 12 трлн тенге доходов в виде налогов. "Дыру" в бюджете закрыли 6 триллионами тенге из Нацфонда, продажей акций Казатомпрома, дивидендами из "Самрук-Казына" и еще взяли в долг. В этом году при расходах в 25 трлн тенге запланировали доходов на 15 трлн. Ситуация критическая и дальше так жить нельзя, отмечает экономист.

"Дестабилизация госфинансов грозит существованию страны, развал бюджетной дисциплины приведет к неплатежам из бюджета, девальвации тенге и бешеной инфляции. А там и до социальных потрясений недалеко". Алмас Чукин

Экономист поддерживает необходимость приведения в порядок госбюджета и не видит никакого другого пути, кроме повышения налогов. Но простое повышение налогов без контроля расходов и изменения экономической политики приведет только к худшим результатам. И здесь есть много профессиональных вопросов.

Почему НДС?

Бюджет сидит на трех китах – НДС, КПН и ИПН. Но КПН трогать нельзя – это, по сути, фонд развития компаний, без прибыли не будет инвестиций и кредитования. Изменение ИПН ничего особого не даст, шума будет много, а толку мало. НДС – самый нейтральный налог с точки зрения бизнеса, поскольку он является налогом на потребление и платит его в конечном счете народ, утверждает аналитик.

Бизнес платит НДС при покупке товара, получает НДС от покупателя, отправляет разницу в бюджет и, по сути, не страдает – бизнес передает этот налог по цепочке.

"Тут, правда, есть большая разница по отраслям. К примеру, банки являются "пострадавшими" в большей степени, поскольку их продукт, их услуги освобождены от НДС (проценты по кредиту налогом не облагаются), к зачету им брать нечего, и они являются нетто-плательщиками". Алмас Чукин

Кто же выиграет и кто пострадает, и как все сделать справедливо?

Тут все очень сложно, предупреждает эксперт. В целом, потребителям придет счет на 8% больше, и это, конечно, неприятный факт. В цене товара сидел налог в 12%, теперь будет 20% (хотя может и 16, или 18 – еще непонятно).

"Сказать, что это конец света, неправда. Мы пережили в 2023 году 20% инфляцию – огорчились. В 2024 году добавили еще 8% инфляцию к тем двадцати и курс упал на 20% – тоже привыкли. Так что, чисто по цифрам, для экономики изменение НДС – не катастрофа, а временный тормоз. Возможно, он подтолкнет немного инфляцию, но ненадолго и, возможно, вообще на ней не скажется. Дело в том, что рост цен, как это ни странно звучит, сам по себе – антиинфляционная мера. Цены растут – спрос падает, баланс спроса и предложения выравнивается". Алмас Чукин

Говоря о нюансах, экономист подчеркивает, что правительство не залезает в кошелек людей и деньги с налогов себе не заберет. Оно эти деньги вернет через госрасходы обратно населению. Вопрос – кому вернет?

"НДС – налог интересный, чем больше покупаешь, тем больше платишь. И с этого угла зрения он – налог справедливый. Богатые платят больше, а получают из бюджета обычно меньше, так как реже ходят в госбольницы, не получают пособия, отправляют детей в частные школы. Как говорит экономическая наука, налоги на потребление снижают социальное неравенство, через перераспределение доходов через госбюджет". Алмас Чукин

Повышение НДС может помочь бизнесу

Сегодня администрирование НДС и особенно возврат зачетного НДС – "большая боль", продолжает Алмас Чукин. И государство обычно ссылается на то, что не из чего возвращать. Все это радикальным образом надо улучшить и везде наладить возвраты быстро и без проблем. Должен быть железный принцип: "я честно заплатил НДС и, если так положено, сразу верните мне деньги".

Госрасходы надо остановить

Здесь есть три резерва, считает аналитик. Самый главный – перестать финансировать неправильные и ненужные мероприятия. Очевидно, надо улучшить систему закупок и поднять эффективность госмашины.

Далее, по мнению экономиста, надо максимально убрать льготы, поскольку льготы – это в скрытом виде расходы бюджета, спрятанные за недополученными доходами.

"У нас много "черных дыр" в виде СЭЗов, которые ничего не производят, при этом имея освобождения от НДС. Самое смешное, что только 6% предприятий стоят на учете как плательщики НДС, и только 4% реально что-то платят. Где 96% остальных?" Алмас Чукин

Следует улучшить администрирование, поскольку налоги платят только честные бизнесмены. Но есть и "уклонисты", которые сейчас "дробят" крупный бизнес на компании с выручкой меньше 78 млн тенге, становясь субъектами МСБ и выплачивая 3% налогов.

"Если всех заставят платить одинаково, бизнесу в целом станет жить легче. Но снижение порога постановки на учет по НДС до 15 млн и, возможно, увеличение ставки неизбежно. Если этого не сделать, налоговая нагрузка бизнесов с НДС станет совершенно невыгодной по сравнению с "упрощенкой", и у нас все пойдут в "малый бизнес". Алмас Чукин

Заканчивая обзор, экономист подчеркивает, что проблем в бюджете – почти на 10 трлн тенге, а рост НДС даст 5-6 триллионов. Еще до 2 триллионов тенге даст сокращение ненужных льгот и оптимизация расходов.

"Все равно будем занимать еще по 4 трлн тенге в год на рынке и брать 2 трлн тенге из Нацфонда. Правительство обещает снизить налоги на фонд заработной платы, чтобы бизнес мог больше заплатить работникам, а бюджетникам дать индексацию зарплат. Как-то так. А как по-другому?" Алмас Чукин

Отметим, что на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что предлагаемые правительством меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда.

При этом глава государства подчеркнул, что нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов. Перед Казахстаном стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки.