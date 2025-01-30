Расчеты таможенных пошлин с Россией и Беларусью в рублях продлили еще на два года

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на пленарном заседании сената 30 января 2025 года прокомментировал расчеты рублях с Россией и Беларусью в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

Речь об этом шла в ходе обсуждения закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами Евразийского экономического союза".

Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что данным протоколом предусмотрено введение временного альтернативного порядка погашения встречных обязательств, возникающих при учете и распределении ввозных таможенных пошлин между национальными банками. Внедрение этого метода, по его словам, является временным, целью которого является обеспечение непрерывности перечислений таможенных пошлин в бюджеты государств членов ЕАЭС.

В свою очередь его коллега, депутат Руслан Рустемов добавил, что "временный механизм по переводу расчетов с Россией и Беларусью по таможенным пошлинам в российских рублях определен сроком на два года". Он поинтересовался, означает ли что по истечению двух лет переводы будут снова производится в долларах США.

"Временный механизм введен – здесь двухгодичный срок. В течение этих двух лет мы должны были определить постоянный механизм. Но члены ЕАЭС не приняли механизм, поэтому 25 мая 2024 года временный механизм продлен на еще на два года", – сказал в ответ Берик Шолпанкулов.

Он же объяснил причину введения таких норм.

"События, которые проходили в январе, потом в феврале в России, не позволили осуществлять перечисление платежей между странами. Позднее было принято решение главами государств о не начислении пени и штрафов за этот период и второе – о переходе на альтернативную систему расчетов", – резюмировал заместитель председателя Нацбанка.

Ранее сообщалось, что депутаты сената на пленарном заседании ратифицировали Протокол, которым вводятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ направлен на подпись главе государства.