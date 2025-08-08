Цены на золото обновили исторический максимум

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото 8 августа достигла рекордных значений, впервые с 22 апреля превысив отметку в 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи.

На пике котировки драгоценного металла поднимались до 3534,1 долларов за унцию. Позже цена скорректировалась до 3492,1 доллара, что все равно на 1,4% выше уровня открытия.

Предыдущий рывок стоимости золота наблюдался в середине июля, когда цена превысила 3400 долларов на фоне ослабления доллара США. Тогда инвесторы активно избавлялись от американской валюты в ожидании возможного введения новых торговых пошлин. Однако уже 24 июля золото незначительно подешевело – на 0,66%, до 3376 долларов за унцию.

Текущий рост интереса к золоту эксперты связывают с нестабильностью валютных рынков и продолжающимися глобальными экономическими рисками.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается парадоксальная ситуация. В то время как в мире стоимость золота стремительно растет, интерес населения к нему падает. За год продажи золотых слитков населению сократились почти в 10 раз.

