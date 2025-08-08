#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Финансы

Цены на золото обновили исторический максимум

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 14:00 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото 8 августа достигла рекордных значений, впервые с 22 апреля превысив отметку в 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи.

На пике котировки драгоценного металла поднимались до 3534,1 долларов за унцию. Позже цена скорректировалась до 3492,1 доллара, что все равно на 1,4% выше уровня открытия.

Предыдущий рывок стоимости золота наблюдался в середине июля, когда цена превысила 3400 долларов на фоне ослабления доллара США. Тогда инвесторы активно избавлялись от американской валюты в ожидании возможного введения новых торговых пошлин. Однако уже 24 июля золото незначительно подешевело – на 0,66%, до 3376 долларов за унцию.

Текущий рост интереса к золоту эксперты связывают с нестабильностью валютных рынков и продолжающимися глобальными экономическими рисками.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается парадоксальная ситуация. В то время как в мире стоимость золота стремительно растет, интерес населения к нему падает. За год продажи золотых слитков населению сократились почти в 10 раз. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 августа
Финансы
11:23, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 августа
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
Финансы
16:38, 07 августа 2025
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Финансы
16:33, 07 августа 2025
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: