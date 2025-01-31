Проверка мобильных переводов: минимальный порог могут увеличить до миллиона тенге

В Казахстане до миллиона тенге могут увеличить минимальный порог мониторинга мобильных переводов граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в Министерстве финансов РК.

"По итогам проработки министерством финансов совместно с Национальным банком и банками принято решение дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (1 020 000 тенге. – Прим. ред.) за три последовательных календарных месяца (для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП)", – уточнили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МФ РК 31 января 2025 года.

Соответствующий приказ главы Минфина в настоящее время находится на рассмотрении Нацбанка.

"С 2022 года банки второго уровня (БВУ) определяют операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, по критериям, установленным приказом министра финансов... Критериями являются получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности. Сведения по таким лицам БВУ обязаны предоставлять в органы государственных доходов для проведения налогового контроля", – напомнили в пресс-службе МФ РК.

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