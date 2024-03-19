Могут ли увеличить порог проверки мобильных переводов, рассказал глава Минфина

Министр финансов Мади Такиев на пресс-конференции в Правительстве 19 марта рассказал, могут ли увеличить порог проверки мобильных переводов до суммы в 1,5 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев сообщил, что для мониторинга мобильных переводов налоговики используют два критерия: более 100 переводов и в течение трех месяцев.

"Сейчас обсуждаем третий критерий, чтобы сумма была выше 255 тыс. тенге. Проводили работу с банками, люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь месяц зарегистрировалось порядка 75 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), в феврале – порядка 70 тыс. То есть идет легализация и вывод из тени людей, которые были там. Мы эту работу будем продолжать", – заявил министр.

При этом он сообщил, что ситуация вокруг этого вопроса в целом стабилизировалась.

"Мы разговаривали с банками, оборот наличности снова падает, люди возвращаются к мобильным переводам. Это вопрос регистрации. Если 255 тыс. тенге за три месяца, и в год выше 12-ти кратной минимальной заработной платы, он подлежит постановке на учет в качестве ИП. Таков закон", – заявил глава Минфина.

20 февраля министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что в настоящее время предлагается внести изменения в критерии мониторинга. В частности, получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП или 255 тыс. тенге.

6 марта депутаты фракции "Ак жол" предложили поверять мобильные переводы казахстанцев от 1,5 млн тенге.