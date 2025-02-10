Нижнего предела не будет: озвучено решение по порогам для контроля мобильных переводов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на предложение депутатов изменить пороги сумм мобильных переводов, подлежащих контролю со стороны налоговых органов, сообщает Zakon.kz.

В январе 2025 года депутат Азат Перуашев заявил, что подходы к контролю мобильных вступили в силу в крайне дискомфортном для бизнеса и населения виде. Депутаты предложили пересмотреть формат, опираясь на зарубежный опыт: установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, от 3-5 тыс. тенге и более. А подлежащий контролю оборот должен быть более 1 млн тенге в месяц.

В правительстве это предложение рассмотрели и отклонили.

"Предложение по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3-5 тыс. тенге не поддерживается, поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот – значительно высоким", – объяснил Жумангарин в ответе на депзапрос.

Что касается предложения вести мониторинг мобильных переводов, в том случае, если доход физического лица превышает 1 млн тенге в месяц, то это будет противоречить принципу справедливости налогообложения, считают в правительстве.

Там напомнили, что в настоящее время на рассмотрении Нацбанка находится проект приказа главы Минфина о дополнении критерия, при котором банки будут предоставлять информацию в органы госдоходов для проведения налогового контроля: сумма входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (1 млн тенге) за три последовательных календарных месяца. Сейчас критерием (для проведения налогового контроля сведения по лицам, у которых выявлены операции, имеющие признаки предпринимательской деятельности) является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.