Совсем не катастрофа: эксперт о финансовом положении Казахстана
Фото: Instagram/timurturlov
Казахстанский журналист и бизнесмен, владелец музыкального телеканала MuzzOne и ТОО "United Media Group" Арманжан Байтасов на своем канале в YouTube выпустил интервью с предпринимателем Тимуром Турловым на тему "Что ждет экономику Казахстана", сообщает Zakon.kz.
Финансист и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp во время беседы заявил о том, что у Казахстана неплохое финансовое положение.
"У нас дефицит бюджета, наверное, очень ужасный. Но, если честно, то наши золотовалютные резервы сейчас в результате борьбы с этим высочайшим дефицитом выросли, Национальный фонд у нас тоже вырос. У нас долг один из самых низких в мире. У нас золотовалютные резервы к ВВП занимают четвертое место после Сингапура, Швейцарии и еще какой-то там небольшой страны, не помню какой". Тимур Турлов
Также он призвал объективно смотреть на ситуацию в стране.
"Если объективно посмотреть на вещи, наши госфинансы очень далеки от того, чтобы говорить, что у нас прям катастрофа. Давайте объективно смотреть на вещи. Там прям совсем не катастрофа". Тимур Турлов
Ранее президент Казахстана обозначил логику экономических задач на 2025 год.
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